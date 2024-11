Nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec v ustavno pritožbo

Krašovec je sprva od države po pisanju časnika zahteval 686.000 evrov, po spremembi tožbe pa 264.513 evrov, a mu je ljubljansko okrožno sodišče prisodilo precej manj.

Nekdanji ekonom finančno propadle mariborske nadškofije je bil zaradi očitkov o domnevnem napeljevanju h goljufiji na škodo evropskih sredstev v višini 1,77 milijona evrov v tako imenovani aferi Betnava dvakrat spoznan za krivega in obsojen na zaporno kazen dveh oziroma treh let, tretje sojenje pa mu je oktobra 2018 prineslo pravnomočno oprostilno sodbo.

S še tremi obdolženci se je znašel na zatožni klopi tudi zaradi očitkov o zlorabi položaja oziroma pomoči pri tem pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004. Vsi so bili pravnomočno oproščeni.

Kot spominja Delo, je zaporno kazen v zadevi Betnava, preden je bil v tretje oproščen, prestajal več kot dva meseca, nato pa mu je uspelo s predlogom za vikend zapor.

Odvzeli so mu cerkvene nazive

Novembra 2010 je moral odstopiti s položaja nadškofijskega ekonoma, rimska kongregacija za duhovnike mu je aprila 2013 odvzela cerkvene nazive, rehabilitiran je bil novembra 2019.

Z odškodninsko tožbo je bil februarja lani na ljubljanskem sodišču uspešen z zahtevkom zaradi zadeve Betnava, kjer mu je bilo dosojenih 39.500 evrov odškodnine, ne pa tudi v zadevi Mladinska knjiga, saj mu ni bila odvzeta prostost, prav tako ni bila izdana pravnomočna sodba, ki bi bila z izrednim pravnim sredstvom razveljavljena ali spremenjena.

Kot še dodaja Delo, je ljubljansko višje sodišče aprila odločitev prvostopenjskega organa potrdilo, a ocenilo, da je glede na primere iz sodne prakse odškodnina previsoka, zato jo je znižalo na 30.000 evrov. Krašovčev pooblaščenec odvetnik Velimir Cugmas je v imenu svojega varovanca skušal sodbo izpodbiti na vrhovnem sodišču, a to revizije ni dopustilo, zato je septembra po pisanju Dela vložil ustavno pritožbo.

Časnik še dodaja, da je bil Krašovec neuspešen tudi v zasebni tožbi proti novinarjema nacionalne televizije Tanji Starič in Mateju Korošcu, ki jima je očital kaznivo dejanje žaljive obdolžitve v oddaji Odmevi januarja 2021, ki jo je vodila Starič, Korošec pa je pripravil prispevek. Zahteval je 21.000 evrov odškodnine, objavo javnega opravičila in preklica navedb ter prepoved nadaljnjih posegov v ugled in dobro ime, ker ni bil uspešen niti na ustavnem sodišču, pa je vložil pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).