Vajgl o razlogih za izstop: DeSUS ni več stranka upokojencev

Po Erjavcu ne bom pljuval, ker mi to ni v interesu,jasno pove Ivo Vajgl. Pravi, da odstopa, ker stranka DeSUS ni več stranka upokojencev, saj da se z njihovimi težavami sploh ne ukvarja več. Po njegovem stranka potrebuje novo vodstvo in nove ideje. ''Imam vtis, da je zdaj trend na vsak način preprečiti, da bi se pojavili kakšni novi ljudje in da bi se stranka postavila na nek drugačen način.''

Je v ozadju dogajanja Karl Erjavec? Kakršne koli očitke, da skuša preko strankarske komisije zaustaviti kandidaturi kmetijske ministriceAleksandre Pivecin Boruta Stražišarja, ki je član DeSUS šele slaba dva tedna, sicer zavrača: ''Kar moti kadrovsko komisijo je to, da se prijavlja nekdo, ki je šele nekaj dni član stranke in ga pravzaprav nihče ne pozna. Glede ministrice Aleksandre Pivec pa je tukaj problem to, kar je počela z raznimi projekti,''se očitkov otepa Erjavec.

A po mnenju Franca Žnidaršiča, ki je leta 2009 na kongresu DeSUS kandidiral proti Erjavcu, za vsem skupaj stoji prav obrambni minister. ''Podpornike je on vedno podpiral tako, da jim je dal ustrezne položaje, dal jih je v nadzorne svete in v razne uprave državnih firm, splačalo se jim je, da so ga podpirali in tako utegne biti tudi sedaj,'' opozarja.

Da kadrovski postopek vodenja kandidatur ni opravljen na demokratičen način, meni tudi Vajgl, ob tem pa še doda: ''Morem reči, da aktivno v stranki nisem bil prisoten zadnjih šest mesecev, ker me je stranka pravzaprav odpisala. Jaz nenadoma nisem več sodeloval pri nobeni stvari in nikamor nisem bil povabljen.''

Na vprašanje, ali izstop Vajgla iz stranke pomeni, da Erjavec izgublja zaupanje članov, strankarski šef ne izbira besed:''Tako, kot je prišel, tako je odšel. Pač je izkoristil DeSUS, da je bil še pet let evropski poslanec.''