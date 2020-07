Nekdanji komandir Fekonja zaradi šikaniranja obsojen na pogojno kazen

Nekdanji komandir Policijske postaje Domžale Božidar Fekonja je po ugotovitvah kamniškega okrajnega sodišča s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem in neenakopravnim obravnavanjem desetim podrejenim povzročil ponižanje in prestrašenost, dva med njimi sta bila zaradi zdravstvenih težav na bolniški.

Kot ugotavlja sodišče, je policistke, policiste in administratorke šikaniral med 18. decembrom 2008 in vse do njegove upokojitve 31. julija 2014. Nekaterim je očital, da so nesposobni in se nanje drl tako, da je postal rdeč v obraz in da so mu na vratu izstopile žile.

Sojenje je potrdilo, da je za komandirjevo početje vedelo tudi vodstvo Policijske uprave Ljubljana, pišeta časnika Deloin Slovenske novice. Njegovi nadrejeni na ljubljanski policijski upravi so namreč delo nekdanjega komandirja ocenjevali kot odlično in tudi po dveh anonimnih prijavah niso prepoznali nepravilnosti.

Že na prvem sojenju so Fekonji izrekli pogojno zaporno kazen, a so višji sodniki sodbo razveljavili in odredili vnovično sojenje.