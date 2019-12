Nekdanji koprski podžupan Peroša ima še vedno vozniško dovoljenje

Spomnimo – konec avgusta so policisti sredi tedna na Kozini po obvestilu zaposlenih na Darsu, ki so videli posnetke varnostnih kamer, ustavili voznika, ki je vozil v nasprotni smeri po avtocesti, in to kar 20 kilometrov. Pri tem so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in bi ga pridržali, če ga ne bi domov odpeljala njegova žena. Šlo je za koprskega podžupana Patrika Perošo. Po dogodku je odstopil s položaja, sodišče pa mu je prisodilo 2800 evrov kazni in 36 kazenskih točk.