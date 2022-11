Nekdanji ljutomerski župnik spoznan za krivega spolnega nadlegovanja

Kot so zapisali, je bil duhovnik Andrej Zrim za krivega na prvostopenjskem sodišču spoznan januarja letos, višje sodišče pa je sodbo, ki je tako postala pravnomočna, potrdilo konec avgusta. Kakšno kazen je dobil Zrim, na škofiji niso navedli, mu pa do izteka kazni, ki mu jo je naložilo sodišče, velja tudi naložena kazen cerkvenega sodišča v Ljubljani, so sporočili.

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti so dodatno pojasnili, da je bila Zrimu za tri očitana kazniva dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja izrečena enotna kazen eno leto in osem mesecev zapora, s preizkusno dobo treh let. Zahteva za varstvo zakonitosti na pravnomočno sodbo do danes ni bila vložena in ne napovedana.

Po pisanju Dnevnika so sojenje Zrimu na murskosoboškem sodišču začeli septembra lani. Obtožen je bil spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, oziroma spolnega nadlegovanja ministrantk in mladoletnic pri verouku.

Kot smo decembra 2019 poročali na našem portalu, je cerkveno sodišče ljutomerskega župnika spoznalo krivega spolnega nasilja. Starši so ga aprila 2018 prijavili murskosoboški škofiji, ne pa tudi Policiji. Župnika so v škofiji umaknili, njegovo delo je prevzel kaplan, ob tem pa so se morali zagovarjati, zakaj suma kaznivega dejanja niso naznanili Policiji.