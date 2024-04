Parlamentarna preiskovalna komisija je v zvezi z domnevno sporno gradnjo kanalizacijskega kanala C0 zaslišala nove tri priče, in sicer uradnico Stanko Koren, ki se je pred dobrim desetletjem podpisala pod vodno soglasje, pa nekdanjega ministra, danes pa državnega sekretarja Dejana Židana. In še enega nekdanjega ministra, danes okoljskega aktivista Miho Jazbinška. Slednji je zoper župana Jankoviča, nekdanjega ministra Brežana in nekatere druge vpletene v projekt podal tudi kazenske ovadbe. V skoraj dvournem zaslišanju je v vroči razpravi Jazbinšek gradnjo kanala C0 označil za okoljski kriminal.