Nekdanji minister Koprivnikar 'napihal' in ostal brez vozniškega dovoljenja

Nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar je padel na testu alkoholiziranosti. "Drži, napihal sem," je za Svet na Kanalu A v kratkem telefonskem pogovoru potrdil Boris Koprivnikar - nekoč minister za javno upravo in podpredsednik vlade Mira Cerarja, ki se je iz politike poslovil po zadnjih volitvah in se zaradi zapleta s podeljevanjem frekvec 5G tudi odpovedal službi v BTC-ju. Zdaj, kot kaže njegov Linked In profil, dela kot podjetnik.

Tako so na območju Škofje Loke policisti prejšnji teden ravnali v treh primerih, so potrdili. Drugih izjav policija ne daje, tudi nekdanji minister o podrobnostih ne želi govoriti rekoč, da ni več javna osebnost in nosilec javne funkcije.

Zgodba ima dolgo brado

Novembra 2015, ko so policisti stavkali z zahtevo po višjih plačah in ureditvi delovnih pogojev, je takratni minister Koprivnikar trdil, da njihov položaj ni tako katastrofalen kot ga sindikati slikajo.

Deset dni za tem pa je škofjeloška patrulja zaustavila Koprivnikarja, ki se je vračal s koncerta s svojim bendom iz škofjeloškega puba. Tri mesece kasneje je prišlo do razkritja, da so nekateri policisti skupaj s sindikalisti Koprivnikarju postavili zasedo, da bi se mu maščevali zaradi njegove drže med stavko. To je potrdila Facebook korespondenca peterice policistov, ki so zasedo načrtovali.

Zaradi razkritja afere je bilo pet policistov ob službo.Vseh pet je odpoved izpodbijalo v delovnem sporu, vendar je vrhovno sodišče za štiri izmed njih potrdilo zakonitost odpovedi.