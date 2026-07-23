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Slovenija

Nekdanji minister odgovarja Rončeviću: Stanje ni alarmantno

Ljubljana, 23. 07. 2026 15.50 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA N.L.
Vinko Logaj

Nekdanji minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončevića, da je finančno stanje na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Stanje je podobno kot v preteklih letih oz. kot ob predaji poslov vladi Roberta Goloba, je ocenil ob robu izredne seje DZ.

Z omenjenega ministrstva so v sredo sporočili, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ, 111,6 milijona evrov, na področju osnovnih in srednjih šol.

Logaj je v odzivu poudaril, da so se stroški v letošnjem letu povečali, da pa je vlada maja s prerazporeditvijo sredstev zagotovila sredstva za izplačilo prejemkov zaposlenih na področju izobraževanja. Priznal je, da je še vedno razlika med načrtovanimi in razpoložljivimi odhodki, a dodal, da smo na sredini koledarskega leta, proračuni pa se urejajo tudi s prerazporeditvami proti koncu leta.

Odprtih je veliko investicij na različnih področjih, zato so prerazporeditve na koncu leta smiselne in upravičene, meni Logaj. Po njegovih besedah pa je tudi od prioritet vlade odvisno, kam bodo prioritetno vlagali.

Opozoril je tudi, da pod okrilje ministrstva spadajo različni stroški, med drugim subvencije za drugega in vse nadaljnje otroke, za starše, ki imajo dva ali več otrok v vrtcih, za katere se na letni ravni nameni preko 65 milijonov evrov. Po njegovih besedah so bili vsi ti podatki predstavljeni in kot priloga tudi dodani primopredajnemu zapisniku.

Z ministrstva, ki ga vodi Rončević, so sporočili, da je primanjkljaj zaskrbljujoč.
Z ministrstva, ki ga vodi Rončević, so sporočili, da je primanjkljaj zaskrbljujoč.
FOTO: Luka Kotnik

Ronvečić o alarmantnem stanju

"Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," je v sredo poudaril minister Rončević.

Na ministrstvu so pregledali vse možnosti notranjih prerazporeditev in racionalizacije znotraj finančnega načrta. Z notranjimi prerazporeditvami so uspeli zagotoviti približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb.

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Kljub temu, kot dodajajo na ministrstvu, ostaja odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi po navedbah ministrstva ni več mogoče pokriti.

šolsko ministrstvo vinko logaj borut rončević

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KOMENTARJI4

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Anion6anion
23. 07. 2026 16.45
Roncevic naj raje pove koliko milijonov je dobil za svojo privatno fakulteto od države.
Odgovori
0 0
ulebule
23. 07. 2026 16.27
veš da je, kok so drage plastične operacije pa to
Odgovori
-2
0 2
BBcc
23. 07. 2026 15.53
Janšižem že četrič isto. Spet bojo dali eliti četrtič, vse pokradli četrtič in četrtič bo navaden državljan dobil 0. Izgovor pa bo četrtič prejšnja vlada. Pa dobro kje se najdejo ti volilci? Volijo pa jih navadni reveži po večini. Pa ne samo po denarju. Vedno enako.
Odgovori
-5
2 7
BBcc
23. 07. 2026 15.52
Seveda ni. Janševanje že 4. To je alarmantno. In vedno isto laganje janšistov da narodu ni potrebno dati nič.
Odgovori
-4
2 6
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