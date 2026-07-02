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Slovenija

Nekdanji moravški župan Balažic ni več v priporu

Ljubljana, 02. 07. 2026 10.26 pred 44 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Milan Balažic

Okrožno sodišče v Ljubljani ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. "Ni več pripornega razloga," je potrdil njegov odvetnik Milan Krstić. Župan Balažic je sicer junija odstopil s položaja.

Pripor zoper Milana Balažica je pred časom predlagalo Specializirano državno tožilstvo (SDT) iz razlogov ponovitvene in koluzijske nevarnosti, torej nevarnosti vplivanja na priče. Zaradi nestrinjanja preiskovalnega sodnika s predlogom tožilstva je nato o tem odločal zunajobravnavni senat okrožnega sodišča, ki je predlogu tožilstva sledil in odredil 30-dnevni pripor.

Senat sodišča pa pripora v tem tednu ni podaljšal, saj ni več pripornega razloga, je dejal odvetnik Milan Krstić.

Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je 12. junija odstopil z županske funkcije. Kot je občina Moravče takrat sporočila, je Balažic podal odstopno izjavo "zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega".

Milan Balažic ob prihodu na Povšetovo
Milan Balažic ob prihodu na Povšetovo
FOTO: 24UR

Balažic je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Kot so v njej še navedli, iz predloga SDT med drugim izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da naj bi Balažic storil kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje s tem, "da je izrabil položaj in resnični vpliv ter posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti", za to pa je sprejel nagrado.

milan balažic pripor moravče

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kumul
02. 07. 2026 11.12
Nič več na skupnem koritu v priporu? Kje bo pa zdaj jedel siromak, ko pa kuhinje nima?
Odgovori
0 0
spermi?
02. 07. 2026 11.07
Če bi sodstvo delovalo tako , , ko jim nalaga ustava bi danes prlament bil prazen z načelom Janše .
Odgovori
+2
2 0
02. 07. 2026 11.04
zanimivo bo gledat, koliko glasov bo dobil na volitvah
Odgovori
0 0
Perivnik
02. 07. 2026 11.02
Naj pogledajo še kakšnega večnega župana, bolj zahodno od Moravč. Bodo imeli precej več dela in dlje časa ga bodo lahko zadržali.
Odgovori
0 0
Osatec
02. 07. 2026 10.55
Folk, jaz imam idejo. Dajmo mu kupiti kuhinjo!!
Odgovori
0 0
bandit1
02. 07. 2026 11.09
Sem videl eno dovolj dobro na sortirnici za odpadke.
Odgovori
0 0
Diabloss
02. 07. 2026 10.52
je matoz uredil
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
02. 07. 2026 10.46
A delajo plac za hujše kalibre
Odgovori
+1
1 0
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