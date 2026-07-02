Nekdanji moravški župan Balažic ni več v priporu

Pripor zoper Milana Balažica je pred časom predlagalo Specializirano državno tožilstvo (SDT) iz razlogov ponovitvene in koluzijske nevarnosti, torej nevarnosti vplivanja na priče. Zaradi nestrinjanja preiskovalnega sodnika s predlogom tožilstva je nato o tem odločal zunajobravnavni senat okrožnega sodišča, ki je predlogu tožilstva sledil in odredil 30-dnevni pripor.

Senat sodišča pa pripora v tem tednu ni podaljšal, saj ni več pripornega razloga, je dejal odvetnik Milan Krstić.

Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je 12. junija odstopil z županske funkcije. Kot je občina Moravče takrat sporočila, je Balažic podal odstopno izjavo "zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega".