Nekdanji nadzorni svet Pošte Slovenije pri imenovanju Kokota ni ravnal skrbno

Razkrivamo ugotovitve neodvisne revizije: nekdanji nadzorni svet Pošte Slovenije pri imenovanju Tomaža Kokota ni ravnal skrbno, postopki so bili netransparentni. Revizijo je naročil SDH, nekdanji nadzornik Ervin Renko pa odgovarja: "Revizorji so nam zatrdili, da je bilo imenovanje Kokota zakonito". Spomnimo, ob imenovanju so se vrstili očitki, da gre za politično kadrovanje, saj da sicer še vedno aktualni šef Pošte nima zahtevanih izkušenj za opravljanje te funkcije.

Kljub številnim očitkom o domnevno spornem imenovanju šefa Pošte je na Slovenskem državnem holdingu završalo šele ob menjavi oblasti. Odvetniki so na zahtevo SDH-ja pripravili revizijo ustoličenja Tomaža Kokota na čelo družbe. Revizorji pa, razkrivamo, ugotavljajo, da "nadzorni svet Pošte pri imenovanju ni ravnal z dolžno skrbnostjo, saj ni dovolj skrbno presodil odločitve glede pristopov imenovanja". Z ugotovitvami iz poročila nas ni nihče uradno seznanil, pojasnjuje zdaj že odslovljeni prvi nadzornik Pošte Ervin Renko. "Seveda pa sem bil kot tedanji predsednik nadzornega sveta vabljen na intervju z odvetniško družbo, ki je izvajala revizijo postopka. In na moje vprašanje sem dobil odgovor, da je bil generalni direktor Pošte Slovenije imenovan zakonito in legalno," pravi. icon-expand Tomaž Kokot FOTO: Posnetek zaslona Skoraj leto dni takratni nadzorniki niso uspeli potrditi Kokota za šefa slovenske pošte. 34-letni član takrat vladajoče SDS, sicer pa samostojni podjetnik, naj namreč ne bi imel petletnih vodstvenih izkušenj. Februarja je nadzornemu svetu le uspelo, v Kokotovo korist pa je odločil prav Renkov glas. In zakaj je po oceni odvetnikov, ki so opravili pregled, takratni nadzorni svet ravnal netransparentno? Med drugim naj ne bi enakovredno ovrednotili vseh prijavljenih kandidatov. Prav tako niso ustrezno opredelili pogojev za imenovanje, zato, zapišejo, pri Kokotu obstaja dvom glede izpolnjevanja formalnih izkušenj. Prav tako nadzorniki naj ne bi presojali drugih možnosti, ki so jim bile na voljo. "Kompetentno poslovodstvo skupaj z več kot 5000 sodelavci ustvarja odlične in nadplanske poslovne rezultate. Tako da s tega vidika ocenjujem, da je neskrbnost tedanjemu nadzornemu svetu neutemeljeno očitati," še dodaja Renko. Kokot se na naše klice danes ni odzval, so pa iz Pošte sporočili, da novi nadzorniki z ugotovitvami niso seznanjeni. Glede na izsledke revizije in prenovljeno sestavo sveta pa je neuradno pričakovati, da se na čelu družbe kmalu obeta zamenjava.