Nekdanji nadzornik STA, ki je s seje odnesel pogodbo, kršil integriteto

Nekdanji član nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) Radovan Cerjak je kršil integriteto, ko je na seji 8. marca 2021 brez dovoljenja vzel pogodbo in aneks, ki ju je STA sklenila s časnikom Dnevnik, in sejo zapustil. Kot je znano, je o vsebini pogodbe le nekaj dni zatem govoril v javnosti, in sicer v oddaji TV Nova24. Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (STA) je zdaj potrdilo tudi upravno sodišče.

Dogajanje na omenjeni seji je močno odmevalo v javnosti. Cerjak je takrat zahteval, da se mu preloži kopija pogodbe med STA in Dnevnikom, predsednik nadzornega sveta pa ga je, kot je ugotovila KPK, ustno obvestil, da so vse pogodbe z naročniki tržnih storitev – torej tudi omenjena – označene kot poslovna skrivnost. Kljub temu je Cerjak mapo s pogodbo vzel in sejo zapustil, to pa je storil, še preden je nadzorni svet sprejel sklep o pobudi za pridobitev omenjene pogodbe in načinu seznanitve oziroma vpogleda.

"Takšno ravnanje ni v skladu s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se od člana nadzornega organa zahteva skladno z 28. členom takrat veljavnega Poslovnika o delu NS STA (ta je določal, da NS sprejema svoje odločitve v obliki pisnih sklepov, ki veljajo z dnem sprejetja na seji). NS STA pred njegovim odhodom s seje namreč še ni sprejel nobenega sklepa o tem, na kakšen način se bodo listine pregledovale, zato ravnanje Radovana Cerjaka predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)," pojasnjuje KPK.

Ob tem poudarjajo, da pomen integritete poslovodnih oseb in članov organov upravljanja izpostavlja tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1). V skladu z njim osebe, za katere je KPK s pravnomočnim aktom ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZIntPK, ne morejo zasedati mest v nadzornem svetu SDH in družb v upravljanju SDH ter v upravi SDH.

Cerjak kršil tudi kodeks odvetniške poklicne etike

Že leta 2022 je komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije ugotovila, da je Cerjak, ki je odvetnik, s tem, ko je na seji nadzornega sveta odtujil in kasneje v javnosti razkril dokument, za katerega je vedel, da je označen s stopnjo zaupnosti "poslovna skrivnost", kršil 8. in 15. člen kodeksa odvetniške poklicne etike in s tem škodoval ugledu odvetništva.

Nadzornik postal kljub nasprotovanju

Spomnimo. Državni zbor je Cerjaka med nadzornike agencije imenoval septembra 2020 na predlog vlade, ki jo je takrat vodil Janez Janša.

Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so se že pred glasovanjem v skupni izjavi izrekli proti temu. "Ugotavljamo, da kandidat ne izpolnjuje niti strokovnih pogojev niti etičnih meril za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu STA," so zapisali. Očitali so mu, da med drugim tudi ne izpolnjuje pogoja delovnih in vodstvenih izkušenj. Prav tako so opozorili na vprašanje konflikta interesov, saj po njihovih navedbah Cerjak redno sodeluje z Novo24TV, Demokracijo in drugimi mediji, ki so povezani z največjo koalicijsko stranko, ter nastopa v vlogi odvetnika le-teh v pravnih postopkih. Menili so, da želi SDS s Cerjakovim imenovanjem po svoji meri prikrojiti medijski prostor ter s tem resno ogroziti neodvisnost STA.

Naj ne izglasujejo imenovanja Cerjaka za novega nadzornika STA, je tedaj poslance pozvalo tudi Društvo novinarjev Slovenije. Očitali so mu, da s svojimi žaljivimi in nedostojnimi izjavami ne izpolnjuje visokih standardov kulture javnega dialoga, neprimeren pa da je tudi zaradi stališč do slovenskih medijev, ki jim očita orkestrirano delovanje v interesu bivšega režima.