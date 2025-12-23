Naslovnica
Slovenija

Nekdanji nadzorniki Luke Koper neuspešni s pritožbo na ustavno sodišče

Koper, 23. 12. 2025 17.16

Avtor:
STA
Luka Koper

Nekdanji člani nadzornega sveta Luke Koper niso bili uspešni s pritožbo na ustavno sodišče v postopku, povezanem z nakupom deleža v družbi TTI. Ustavno sodišče je njihovo zahtevo po ustavni presoji sklepa vrhovnega sodišča zavrglo in kaže, da bodo morali družbi plačati 16-milijonsko odškodnino z obrestmi.

Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež v slovaški logistični družbi TTI. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Luka Koper
Luka Koper
FOTO: Damjan Žibert

Koprsko višje sodišče je avgusta 2023 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki pa so vložili zahtevo za revizijo, ki jo je vrhovno sodišče zavrnilo. Nato so se neuspešno obrnili še na ustavno sodišče, je poročala TV Slovenija.

Postopki zoper upravo, ki je posel pripravila in izvedla, so se začeli leta 2022 in niso zaključeni niti na prvi stopnji sojenja. Medtem se kazenska zadeva že približuje zastaranju.

JAZMP imetnike vzorcev Biobanke poziva k dogovoru o vzorcih

KOMENTARJI

frenk7
23. 12. 2025 17.45
Vsaj tukaj so jih janševci dobili po repu.
