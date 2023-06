Nekdanji odlični hokejist bije bitko svojega življenja

Slovenski hokejisti so se na olimpijskih igrah v Sočiju pred devetimi leti vpisali v zgodovino. Del te pravljice je bil tudi branilec Aleš Krajnc, ki je za slovensko reprezentanco odigral 198 tekem in prispeval 25 golov ter 46 podaj. Nekdanji odlični hokejist pa zdaj, pri 41 letih, bije bitko svojega življenja. Po dveh letih preiskav, ko je bil vedno bolj utrujen, njegovo gibanje pa omejeno, je namreč prišla diagnoza. Huda bolezen ALS oziroma amiotrofična lateralna skleroza povzroča okvaro živčnega sistema, ki te izjemno hitro lahko priklene na posteljo. Za Aleša, očeta dveh majhnih otrok, obstaja upanje. Poskusno zdravljenje v ZDA. Da bo lahko čim prej odšel na pot čez lužo, bo v nedeljo na Bledu potekal dobrodelni tek na Stražo, s katerim želijo njegovi športni prijatelji in navijači zbrati potrebna denarna sredstva ter mu pokazati, da v boju ni sam.