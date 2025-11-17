Nekdanji partner objavil njene intimne fotografije, spletna stran jih noče izbrisati

Še en primer spletne spolne zlorabe. Mlada Slovenka je nekdanjemu partnerju poslala intimne fotografije, ta pa jih je brez njenega privoljenja pošiljal naprej. Fotografije so pred dvema letoma pristale na spletni strani s pornografsko vsebino, s katero upravljajo neznanci. Kljub številnim pozivom, da jih umaknejo, se to do danes še ni zgodilo. "Na tej spletni strani sem odkrila, da vsaj jaz poznam vsaj 50 deklet, ki so bile zlorabljene na enak način kot jaz," pravi. Zadevo je poskušala prijaviti tudi na lokalni policijski postaji, a neuspešno. Kaj odgovarjajo na Policiji? In koliko je pri nas podobnih primerov?

Pred tremi leti je tedanjemu partnerju, s katerim je bila takrat v zvezi dve leti, poslala svoje intimne fotografije, prepričana, da mu lahko zaupa, da jih ne bo, četudi se kdaj razideta, pošiljal nikomur. Leto dni po tem, ko sta prekinila zvezo, pa je naša sogovornica, ki želi ostati anonimna, doživela šok: "En znanec mi je poslal povezavo do teh fotografij in sem videla, da so te slike, na katerih sem pomanjkljivo oblečena, na tem forumu. Slike so še vedno na tej platformi, ne da se jih izbrisati. Kontaktirala sem že to spletno stran, naj jih izbrišejo, ker nisem dala dovoljenja za objavo teh fotografij, vendar neuspešno." Še isti dan je odšla na lokalno policijsko postajo in zelo hitro – razočarana – tudi odšla. "Prišla sem, povedala, kakšna je situacija. Niso naredili ne zapisnika, niso me vprašali po več podrobnostih. Rekli so mi, da sem sama kriva, da sem te slike pošiljala, da bi lahko vedela, kaj se lahko zgodi," izkušnjo opisuje naša sogovornica.

Maščevalna pornografija, opredeljena kot kaznivo dejanje

Od leta 2017 je sicer tako imenovana maščevalna pornografija opredeljena kot kaznivo dejanje: "Kdor javno objavi posnetke druge osebe s seksualno vsebino brez njene privolitve in s tem huje prizadene njeno zasebnost, se kaznuje z zaporom do treh let."

Zloraba osebnih podatkov FOTO: POP TV icon-expand

"Ja, zelo sem razočarana. Zdi se mi, da sistem ščiti te ljudi, ki dejansko to počnejo, ne ščitijo pa žrtev," priznava. Zakaj prijave naše sogovornice niso obravnavali, kot bi jo morali, še preverjamo, so pa nam z ljubljanske policijske uprave potrdili, da so prejeli eno prijavo in da trenutno zbirajo obvestila glede morebitnih sumov kaznivih dejanj. Žrtve pa se večkrat obrnejo tudi na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. "Problem je v tem, ker se te spletne strani ne nahajajo v Sloveniji. Ponavadi se nahajajo v nekih tretjih državah, kjer je tudi vprašanje, kakšna je tam zakonodaja," pojasnjuje strokovnjak za kibernetsko varnost SI-CERT Tomaž Hren. Četudi gre za slovenske uporabnike, je tuje spletne strani težko preiskovati, še dodaja Hren. "Vprašanje je tudi, ali lahko policija dobi podatke o tistih, ki so to objavili, ponavadi so ti postopki zelo težki in dolgotrajni."

Kako se zaščititi?