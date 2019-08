Nekdanji 'policijski kamp' sameva, v njem pa polno smeti in celo kampiranje na črno

Na enem najlepših delov slovenske obale leži Počitniški dom Debeli rtič, nekoč veliko turistično naselje, kamor so na poletne počitnice odhajali zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve, danes pa je zapuščeno območje, na katerem so 24 zastarelih bungalovov, gostinski in poslovni objekt ter zidane sanitarije. Od leta 2016, ko je počitniško naselje zaprlo vrata za svoje zaposlene, saj je bil PD Debeli rtič skladno s Kontingentnim načrtom RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe pri povečanem številu prosilcev za mednarodno zaščito ter na podlagi sklepa vlade za namen oskrbe migrantov s pogodbo predan v uporabo Uradu za oskrbo in integracijo migrantov, območje sameva. Tja zaidejo predvsem sprehajalci in tisti, ki se kopajo na plaži, ki je ob naselju in s katero upravlja Občina Ankaran.

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) pojasnjujejo, da se naselje PD Debeli rtič razprostira na skupni površini okoli 45.000 kvadratnih metrov, od katerih je večji del zemljišč v lasti Občine Ankaran. Na tem zemljišču stojijo nepremičnine, ki so v lasti države in v upravljanju MNZ. V letu 2016 je bil PD Debeli rtič s pogodbo predan v uporabo Uradu za oskrbo in integracijo migrantov (vsi bungalovi in restavracija). Na ministrstvu pojasnjujejo, da urad skrbi za red in čistočo v njihovih objektih, prav tako so seznanjeni s stanjem na območju.

Ena od njih je bralka Sara, ki je med obiskom plaže naletela na kupe smeti, iztrebkov in celo sledi nedovoljenega kampiranja na območju PD Debeli rtič. "Pošiljam nekaj fotografij – ’divje kampiranje’ v eni izmed še postavljenih petih hišic, svinjarija v okolici, ki si jo na naši majhni obali ne bi smeli privoščiti," je ob priloženih fotografijah zapisala bralka, ki se še spominja časov, ko so z družino uživali med poletnimi počitnicami v tem kampu.

Na uradu pa pojasnjujejo, da trenutno na objektu ni 24-urnega varovanja, imajo pa zaposlenega vzdrževalca, ki skrbi za vzdrževanje kampa. Kot pojasnjujejo, so v letu 2019 za vzdrževanje kampa plačali enkraten odvoz smeti v vrednosti 259,75 evra. Na vprašanje, ali imajo težave z vandalizmom in ilegalnim kampiranjem, odgovarjajo, da so v preteklosti obravnavali dogodek, ko jim je neznani storilec odtujil belo tehniko in povzročil za 809,97 evra škode. Na notranjem ministrstvu pa pravijo, da v zadnjih petih letih niso zaznali kampiranja na črno, medtem ko je bilo storjenih nekaj kaznivih dejanj: ali vlomov ali objestnih dejanj. Nastalo je za približno 6.000 evrov škode, za katero pa je ministrstvo od zavarovalnice prejelo povračilo nastale škode.

Občina skrbi za kopališče, naselitvi migrantov že več let nasprotuje

Kot pravi naša bralka Sara, je obala zgledno urejena. Koši so postavljeni in jih komunala redno prazni, na obali pa so postavili mobilna stranišča, a očitno nekateri raje svojo potrebo opravljajo drugod, za raznimi grmički in celo med otroškimi igrali.

Na Občini Ankaran pojasnjujejo, da so na območju kopališča Debeli rtič lastniške razmere med Občino Ankaran in MNZ, ki je svoje pravice prenesel na Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, še vedno neurejene. Občina ima v lasti večino območja ob kopališču Debeli rtič, z izjemo nekdanjega počitniškega doma in njegovih povezanih objektov. Zato občina skrbi za čiščenje obale vzdolž celega kopališča, za košnjo trave in obrez zelenja, 2- do 3-krat dnevno čiščenje smeti in njihov redni odvoz, prav tako skrbijo za dnevno vzdrževanje športne infrastrukture oziroma igrišč. "Občina je namestila tuše in kemične sanitarije, zagotovila reševalce iz vode, ki skrbijo za zdravje in varujejo pred utopitvami, poleg tega pa je zagotovljena tudi gostinska ponudba. Pri tem so na kopališču stari gostinski obrat in zidane sanitarije, ki pa jih MNZ ne želi predati v uporabo kopališču, zato je občina morala postaviti začasne kemične sanitarije," opozarjajo na občini.

Občina Ankaran sicer javno nasprotuje Kontingentnemu načrtu vlade, da se na območju PD Debeli rtiči naseli migrante. Kot pravijo, je bil načrt sprejet enostransko, brez vednosti in sodelovanja z občino. Za njih morebitna postavitev azilnega doma ni zakonita. "Počitniški dom Debeli rtič ni primeren za preoblikovanje v izpostavo azilnega doma, lokacija Debelega rtiča in Ankarana pa za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito iz več utemeljenih razlogov ni ustrezna ter tudi ne skladna s strateškim razvojnim in prostorskim načrtovanjem Občine Ankaran. Ne nazadnje gre za območje v Krajinskem parku Debeli rtič, kjer je narava postavljena na prvo mesto," še navajajo na občini.