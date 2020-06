Nekdanji policist Dovgan in sostorilec Kos prosila sodišče za milejše kazni

Nekdanji celjski policist Aleš Dovgan in sostorilec Dejan Kos sta danes na celjskem okrožnem sodišču obžalovala, da sta izvršila 15 ropov na območju Celja, Maribora in Ljubljane. Sodišče sta prosila, da jima izreče milejšo kazen. Tožilka je namreč za Dovgana predlagala 13, za Kosa pa 12 let zapora. Oba sta krivdo že priznala.

Ker je tožilka Irena Igerc na današnji obravnavi zahtevala, da Alešu Dovganu odvzamejo nepremičnino, da bi s tem povrnil protipravno pridobljeno premoženjsko koristi, si je sodnica Alenka Jazbinšek-Žgank vzela čas za premislek in bo sodbo izrekla v petek. Dovgan je v zaključnih besedah v joku povedal, da sta z Dejanom Kosom ravnala naivno in neodgovorno, ropov pa sta se lotila zaradi hude socialne stiske. Opravičil se je vsem, ki so bili z ropi prizadeti. "Nisva slaba človeka, takoj sem začel sodelovati z organi pregona, čeprav sem sprva mislil, da bi se zagovarjal z molkom. Bil bi vesel, če je kakšna možnost, da bi nam zmanjšali kazen, saj imava oba s Kosom mladoletna otroka,"je prosil Dovgan. Poleg tega je sodnico zaprosil, če bi zaporno kazen lahko prestajal v Celju, saj bi želel nadaljevati šolanje na celjski visoki zdravstveni šoli. Dovgan je še dejal, da ne ve, zakaj se je odločil ropati, saj se zaveda, da je bila to napačna odločitev. Tudi Kos se je opravičil in dejal, da sta z Dovganom storila grozna dejanja. "Potrudil se bom postati boljši človek, z Alešem nisva slaba človeka, zavedava se, kaj sva storila. Rad bi kazen prestajal na Dobu,"je dejal Kos. Tožilko je še vprašal, kje je njegovih 8000 evrov, ki jih je imel v avtomobilu, ko mu ga je policija zasegla. Igerčeva mu na to vprašanje ni znala odgovoriti. Po tožilkinih besedah sta Dovgan in Kos z izvršenimi ropi pridobila več kot 155.000 evrov protipravne premoženjske koristi, na rope bencinskih črpalk in pošt pa sta bila dobro pripravljena. Sodišču je do pravnomočnosti kazni zaradi ponovitvene nevarnosti predlagala podaljšanje pripora za oba. Dovganov zagovornik Gregor Dobrajc meni, da je predlagana kazen za Dovgana na zgornji meji. Predlagal je, da se Dovganu pripor nadomesti s hišnim priporom. Zagovornik Kosa Uroš Pavlina pa nasprotuje podaljšanju pripora, predlagal pa je, da se njegovi stranki izreče 11 let zapora.