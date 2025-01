Nekdanji poslanec SDS Kaloh ustanavlja novo stranko

Kaloh je bil februarja lani med trojico poslancev SDS, ki niso podpisali izjave zvestobe stranki, oktobra pa je iz stranke tudi izstopil. Na omrežju X je sedaj delil zapis, v katerem je najavil, da "v času, ko vrednote naše domovine – krščanska vera, slovenski rod, družina kot osnovna družbena celica – bledijo pred plazom vsesplošne brezbrižnosti in samozadostnostjo političnih elit, je skrajni čas, da se zavedni Slovenci in Slovenke združimo v novo politično gibanje". Stranko ustanavlja skupaj s somišljeniki. Kdo to so, v zapisu ni razkril.

Stranka bo ustanovljena do dneva državnosti (25. junija), ko bodo predstavili tudi program z zavezami.

Za kaj se bodo zavzemali? Izpostavil je pravično plačilo in pravične pokojnine, skrb za starejše in invalide. "Odločno se bomo borili proti sistemski revščini in vse tiste, ki živijo pod pragom tveganja revščine, s skupnimi močmi dvignili čez ta prag. Hkrati bomo zagotovili dovolj delovnih in kariernih priložnosti za vse mlade, da bodo lahko gradili svojo prihodnost doma, v Sloveniji, in ne bodo primorani bežati v tujino."

Med prioritetami je izpostavili tudi podporo energetskemu, kmetijskemu in tehnološkemu sektorju ter promocijo slovenskega podjetništva. "Slovenski obrtnik in slovenski kmet sta hrbtenica našega gospodarstva in narodne identitete, zato bomo za njuno delo zagotovili vso potrebno podporo in zaščito pred nelojalno konkurenco in poceni uvozom," napoveduje Kaloh.