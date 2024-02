Inštitut z nenavadno visoko najemnino, gre za prikrito financiranje SD-ja?

Enega zadnjih v vrsti takšnih in drugačnih političnih inštitutov sta si pred dobrim letom omislila šefica Socialnih demokratov Tanja Fajon in zdaj že nekdanji sekretar stranke Klemen Žibert. Ustanovila sta socialdemokratski Inštitut 1. maj, ki mu danes poveljuje nekdanji poslanec Jan Škoberne.

"To je pogosta praksa v zahodni Evropi, v razvitih demokracijah. V lanskem letu smo ustvarili približno 389.000 evrov, veliko večino z naslova donatorskih prispevkov fizičnih in pravnih oseb," je povedal Škoberne. S tem pa pokrili plače treh zaposlenih - poleg Škoberneta sta na inštitutu zaposleni še nekdanja ministrica Anja Kopač Mrak in vodja projektov Maja Mohar. Zajeten kup denarja pa odteka tudi na račun stranke - tričlanska ekipa namreč ustvarja kar v vili v središču Ljubljane.

"Mi smo najeli hišo na Levstikovi od socialnih demokratov z namenom, da tam vzpostavimo hišo naprednih idej. Najemnina je 13.500 evrov, vključuje pa tudi najemnine in adaptacije, ker seveda mi moramo prostor prilagoditi tako, da ga bo mogoče tržiti in iz naslova dela tržne dejavnosti, kavarne in oddaje prostora, financirati brezplačne programe," razlaga direktor inštituta.

Inštitut z vsega s tremi zaposlenimi je stranki za najem skoraj 500 kvadratnih metrov velike vile plačal dobrih 160.000 evrov.