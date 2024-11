Nekdanji predsednik Pahor prejel nagrado nemške socialne demokracije

"Ko se oziram nazaj, ugotavljam, da sem pravzaprav vso dolgo politično pot prehodil z moralnim in ideološkim kompasom v rokah - ta mi je vedno kazal smer uveljavljanja osnovnih vrednot, na katerih je utemeljena naša združena Evropa, evropskih vrednot. Mir in varnost, sprava in sodelovanje, demokracija in spoštovanje človekovih pravic, strpnost in sožitje, ter graditev skupnosti v različnosti ," je še dejal bivši predsednik republike.

Borut Pahor je v govoru ob prejemu nagrade ocenil, da je bila njegova politična kariera nepozabno življenjsko potovanje z vzponi in padci, so sporočili z njegove pisarne.

Nagrado Wilhelm Bock je Pahor prejel na slovesnosti v znamenitem Gothaer Tivoliju, v stavbi, v kateri je bila leta 1875 ustanovljena nemška socialdemokratska stranka (SPD). Govor je imel državni sekretar v kabinetu zveznega kanclerja Olafa Scholza in pooblaščenec nemške vlade za vzhodni del Nemčije Carsten Schneider, je danes na omrežju X sporočil dolgoletni predsednik države in bivši predsednik Socialnih demokratov (SD).

Nagrada Wilhelm Bock, ki jo v imenu nemške socialne demokracije podeljujeta fundacija Friedrich Ebert Stiftung in mesto Gotha, je namenjena posameznikom, ki se v svojih državah in pri svojem delovanju zavzemajo za socialne, demokratične in evropske vrednote ter pomagajo uresničevati socialdemokratske cilje.

Nagrada nosi ime po Wilhelmu Bocku (1846-1931), nemškem socialdemokratu in poslancu, ki je močno zaznamoval razvoj socialne demokracije v Nemčiji. Fundacija FES, ki podeljuje nagrado, je najstarejša politična fundacija v Nemčiji, ki je nastala leta 1925 na podlagi politične zapuščine prvega demokratično izvoljenega nemškega predsednika in vodje SPD Friedricha Eberta.

Nagrado podeljujejo od leta 2008. Med dosedanjimi prejemniki so tudi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in nekdanji visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko, slovaški premier in vodja socialdemokratske stranke Smer-SD Robert Fico ter nekdanji češki premier in evropski komisar Vladimir Špidla.