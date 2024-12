Nekdanji predsednik uprave Leka imenovan za direktorja ZZZS

Pred skupščino se je predstavil kot preizkušen vodja s strateškimi sposobnostmi. Med cilji je izpostavil finančno vzdržnost, univerzalno dostopnost in pravičnost ter vključevanje vseh deležnikov, vse to pa bo podprto z digitalno preobrazbo, razvojem kadrov in organizacije ter modernimi metodami upravljanja, je napovedal.

Na ZZZS so v zadnjem času večkrat opozorili, da bi zaradi naraščajočih stroškov potrebovali trajno proračunsko varovalko. "Moj osebni pogled je, da če želi biti zavod samostojen, kar si tudi želimo, potem mora biti raje manj odvisen od vsakokratne vlade (...). Prava pot je racionalna poraba sredstev," je pojasnil medijem.

Zavrnil je očitke, da bo z njim v ZZZS vstopil farmacevtski lobi. To lahko trdi samo nekdo, ki ne pozna sistema financiranja področja zdravil znotraj ZZZS, je dodal. Glede očitkov o političnih povezavah pa je povedal, da je delal tako s prejšnjo kot sedanjo vlado. "Če je to, da dobro sodelujem z vsemi deležniki, greh, potem sem grešnik," je poudaril.

Člani skupščine so Ljolja pred imenovanjem med drugim spraševali o razlogih za prehod iz zasebnega v javni sektor. Zanimalo jih je, ali bodo imele farmacevtske družbe ob njegovem imenovanju kakšne prednosti in ali bi bilo mogoče racionalizirati cene zdravil. Povprašali so tudi, ali na čelo ZZZS morda prihaja s svojo ekipo. Ljoljo je odgovoril, da je o spremembi kariere razmišljal že kar nekaj časa. Za kandidaturo pa se je odločil po skromnem odzivu na prvi razpis za generalnega direktorja ZZZS.

Glede cen zdravil je pojasnil, da prihaja iz tistega dela farmacije, ki proizvaja generična zdravila in torej ne ustvarja rasti cen zdravil. Rast je posledica predvsem novih in bioloških zdravil ter genskih in celičnih terapij, je pojasnil. Dosedanje delo oddelka ZZZS za zdravila ocenjuje pozitivno, saj da so precej uspešni pri zniževanju cen zdravil.

Sicer pa na področju zdravil vidi priložnosti za izboljšave. "Raje, kot da bi kdo govoril o tem, da si bodo farmacevti odpirali šampanjec, če me boste imenovali, bi rekel, da bodo imeli cmok v grlu, glede na to, da seveda sistem dobro poznam," je dodal. Glede ekipe pa je povedal, da ima ZZZS usposobljene strokovne sodelavce, ki jih najprej želi spoznati.