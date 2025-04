Zloraba položaja: obsojen nekdanji prvi mož DUTB

Po pojasnilih specializiranega državnega tožilstva in ljubljanskega okrožnega sodišča je slednje konec marca Larsa Nyberga spoznalo za krivega in ga obsodilo na pogojno dveletno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let. Izreklo mu je tudi denarno kazen v višini 10.000 evrov, državi pa mora vrniti tudi za 270.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Na razglasitev sodbe je bila napovedana pritožba, sodba pa še ni pravnomočna, so še navedli na okrožnem sodišču.

Očitano kaznivo dejanje se je nanašalo na protipravno izplačevanje potnih stroškov nekdanjemu glavnemu izvršnemu direktorju DUTB Torbjörnu Manssonu v letih 2014 in 2015 ter sklenitev aneksa k pogodbi o njegovi zaposlitvi leta 2015, s katerim je bil variabilni del njegove plače spremenjen v fiksnega. Ta se je s tem po navedbah tožilstva izognil pogoju pridobitve razrešnice s strani vlade.