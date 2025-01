Nekdanji prvi mož Fursa: Obdavčiti bi morali več stvari, ne le nepremičnine

Bo napovedan nepremičninski davek doživel ustavno presojo, tako kot pred 10 leti, ko ga je želela uvesti takratna vlada Alenke Bratušek? Na najnovejši predlog so se vsule številne kritike. V Združenju občin se denimo ne strinjajo, da bi ta davek pobirala država. Po njihovem bi moral pripadati občinam. Večina kritik pa postavlja pod vprašaj že samo uvedbo tega davka. Nekdanji prvi mož finančne uprave Ivan Simič se tako sprašuje, zakaj želi vlada obdavčiti le nekatera stanovanja, ne pa tudi vseh ostalih nepremičnin, tudi poslovnih, in vseh ostalih oblik premoženja. Zelo kritičen je tudi do predlagane visoke davčne stopnje.