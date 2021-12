Nekdanji prvi mož Luke Koper Matić bo lahko na sodišču dokazoval, da ni bil nesposoben

Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Drago Matić ter člana uprave Andraž Novak in Irena Vincek so s tožbo, ki so jo vložili leta 2018, želeli doseči ničnost sklepa nadzornega sveta o njihovem odpoklicu, poročajo Primorske novice.

Vsi trije so sprožili še delovne spore na delovnem sodišču in odškodninske tožbe, ki pa mirujejo, dokler sodišče najprej ne odloči o odpoklicu, dodaja časnik. Nadzorni svet Luke Koper je vse tri člane krivdno razrešil konec decembra 2017. Največji kamen spotike naj bi bilo (ne)reševanje problematike delavcev IPS. Na Matićevo mesto je prišel Dimitrij Zadel, ki pa je skupaj s članoma uprave Metodom Podkrižnikom in Irmo Gubanec nedavno sporazumno odstopil s položaja. Nadzorni svet Luke Koper je medtem za člana uprave imenoval Roberta Rožaca, o novem predsedniku in članu uprave pa naj bi odločali na seji danes popoldne.