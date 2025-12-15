Naslovnica
Nekdanji prvi mož Nove KBM Kovačič obsojen na tri leta zapora

Maribor, 15. 12. 2025 13.02 pred 32 minutami 2 min branja 50

Avtor:
K.H. STA
Matjaž Kovačič

Po treh letih in pol od začetka sojenja so opoldne razglasili sodba zoper tri nekdanje vodilne v Novi KBM in njenih hčerinskih družbah. Nekdanjega prvega moža Nove KBM Matjaža Kovačiča in soobtožena Igorja Šujico in Borisa Cekova je mariborsko okrožno sodišče spoznalo za krive očitkov v zvezi z domnevno spornim dodeljevanjem bančnih kreditov za nepremičnine na Hrvaškem. Kovačiču je izreklo tri leta zapora in stransko kazen 15.000 evrov. Sodba še ni pravnomočna.

Matjaža Kovačiča je sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič spoznal za krivega zlorabe položaja ali pravic, ker naj bi skupaj s tedanjo članico uprave banke Manjo Skernišak pred nekaj manj kot 20 leti omogočil odobritev osmih kreditov za pridobitev nepremičnin na Hrvaškem. Zemljišča so najprej kupila projektna podjetja, nato pa je družba Multiconsult s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupila poslovne deleže teh podjetij in tako prišla do zemljišč.

S tem naj bi Kovačič in Skernišak pridobila več osebam protipravno premoženjsko korist in oškodovala banko za skupno 25,7 milijona evrov.

Nekdanji direktor KBM Leasinga Igor Šujica in njegov predhodnik Boris Cekov sta bila spoznana za kriva pomoči pri tem kaznivem dejanju. Prvemu je sodišče prisodilo eno leto in šest mesecev zapora, drugemu eno leto zapora.

Kovačič bo moral, če bo sodba postala pravnomočna, poravnati tudi del stroškov sodnega postopka. Pritožbo na sodbo sta danes že napovedala zagovornika Kovačiča in Šujice, medtem ko bo tožilstvo o tem še razmislilo.

Tožilka Mojca Petan Žura je za nekdanjega prvega moža takrat še državne banke predlagala štiri leta in pol zapora, skupaj z dvema že izrečenima pravnomočnima kaznima pa izrek enotne zaporne kazni v višini devet let. Sodišče se glede enotne zaporne kazni danes ni opredelilo.

Nobenega od obtoženih danes ni bilo na razglasitvi sodbe.

Manji Skernišak zaradi zdravstvenih težav sodijo ločeno, v ločenih postopkih pa še vedno poteka tudi sojenje več hrvaškim državljanom. Zadeva bi sicer zastarala konec prihodnjega leta.

Preberi še Raščan in Kovačič v zadevi Delo revije pravnomočno obsojena

Nekdanji mariborski bankir je bil sicer na mariborskem sodišču v zadnjih dveh letih že obsojen v dveh zadevah, povezanih z lastnikom propadle družbe Delo Revije Matejem Raščanom. Leta 2023 mu je sodišče zaradi zlorabe položaja pri preprodaji delnic nekaterih elektro podjetij, s čimer naj bi Raščanu pomagal do denarja za nakup časopisne hiše Večer, izreklo leto in pol zapora, lani pa tri leta in devet mesecev zapora za zlorabo položaja v zadevi Monera, povezani z Raščanovim nakupom Dela Revije.

Obe sodbi sta medtem kljub pritožbi na višje sodišče postali pravnomočni, tako Kovačič kot Raščan pa sta zaprosila za alternativno prestajanje kazni, o katerih pa še ni pravnomočno odločeno.

nova kbm matjaž kovačič nkbm sodišče hrvaške nepremičnine

Po primeru gobavosti na Hrvaškem NIJZ miri: Tveganja za skupnost ni

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
15. 12. 2025 14.23
Na Kitajskem bi njega in tisto samo oklicano sekretarko javno obesli, pardon počili in organe koristno porabili
Odgovori
0 0
mataX
15. 12. 2025 14.23
Prenizka kazen za vse! Življenjski stil vseh obsojencev (nakupi nepremičnin, potovanja itd.) kaže, da imajo nepredstavljivo več denarja, kot bi ga sploh lahko zaslužili kadarkoli v življenju. Vse skupaj je v posmeh vsem nam, reševalcem banke in davčnim zavezancem. Čudi me, da se jih nik
Odgovori
0 0
Boti
15. 12. 2025 14.17
na kitajskem 50🫡
Odgovori
+3
3 0
enajstdvanajst1
15. 12. 2025 14.15
za 25 milijonov grem tudi jaz v zapor za 3 leta
Odgovori
+7
7 0
enajstdvanajst1
15. 12. 2025 14.16
za1 leto sem zunaj zaradi dobrega vladanja in potem samo še uzivam
Odgovori
+4
4 0
3tmb
15. 12. 2025 14.20
To je samo kazen sodišča. Banka bo kasneje pristavila svoj lonček v civilni tožbi.
Odgovori
+3
3 0
krjola
15. 12. 2025 14.14
kdaj bo Jankovic v lisicah?
Odgovori
+6
7 1
zajfa
15. 12. 2025 14.18
Prej bo konec sveta.
Odgovori
+2
2 0
pope p
15. 12. 2025 14.13
kazen 15 zaslužil 100+ tri leta zapora odsedel bo 1 pa še to samo vikendi.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
15. 12. 2025 14.11
Slovenci, a ste slišali prenesli to:"priče so spremenile izjavo za dogodek v NM"?
Odgovori
+4
4 0
petka5
15. 12. 2025 14.16
Sploh ne vem kako se sploh upostevajo te... so neverodostojne... imamo polno dogodkov, kjer pric ni pa,se storilci najdejo, samo tukaj policija ocitno ne dela svojega, da obsidbe slonijo na izjavah pric
Odgovori
0 0
Fery Zaka
15. 12. 2025 14.17
To se je vedelo že ob prijetju. Da se bo to zgodilo. Lahko najdeš stare komentarje, če niso bili pobrisani. Dvornemu dobavitelju moke se ne sme nič zgoditi. Tudi ve mnogo preveč.
Odgovori
+1
1 0
windskiper
15. 12. 2025 14.08
10 let brez možnosti pogojnega izpusta, pa da vidimo, koliko bo še teh malverzacij...pa vsem povezanim osebam pobrat premoženje, če do zadnjega centa ne dokaźejo izvora premoženja
Odgovori
+3
3 0
krjola
15. 12. 2025 14.08
spet preusmerjanje pozornosti od Jankovica....
Odgovori
+1
2 1
Davorin Trstenjak
15. 12. 2025 14.07
Kdaj pa bo kdo odgovarjal za izbris delnic NKBM, ki smo jih kupili državljani in kako je z refundacijo, ki bremeni državo? Obresti rastejo.
Odgovori
+5
5 0
krjola
15. 12. 2025 14.07
mene bl zanima kdaj bo Jankovic obsojen....
Odgovori
+5
5 0
27061959
15. 12. 2025 14.05
Namesto, da bi vsi vpleteni politiki, sodniki vrnili pokradene miljone...odsedeli po "cca.100 let" zaporne kazni...bodo uzivali z pokradenimi miljoni. Sledile bodo se pritozbe na soseda, ce bo "jezen", da ima sosed "kriminalec" bajno premozenje...🤣🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
Pujček
15. 12. 2025 14.05
Vsaki dan je pošiljal poročila Janši. Kaj bota cimra tak ko s Snežičem?
Odgovori
-3
1 4
Dobruška vas -Đžema
15. 12. 2025 14.07
Joj kako si dober.
Odgovori
+2
2 0
Jaz17
15. 12. 2025 14.03
In šivilja, ki je nadzirala to banko, je za nagrado dobila delovno mesto ministrice! Ni večje banana države v Evropi od SLO!
Odgovori
+3
3 0
Jožajoža
15. 12. 2025 14.03
Ampak to ni nič proti 15 miljardam,kj so izginile 2020-2022
Odgovori
+4
6 2
Jožajoža
15. 12. 2025 13.57
Delal po naročilu janše,ki je preko Kovačiča praznil NKBM
Odgovori
+4
10 6
petka5
15. 12. 2025 13.56
Ti gpspodarstveniki zlati so iz casa janseve vlade
Odgovori
+4
9 5
dron
15. 12. 2025 13.55
Plastični odvetnik, že dela na polno, po nakogu svojega šefa Janeza🤫
Odgovori
+1
7 6
ptuj.si
15. 12. 2025 14.23
Čeferin, Zdolšek?
Odgovori
0 0
Banion
15. 12. 2025 13.52
kako lepo je v sloveniji, poneveriš nekaj miljonov, dobiš nekaj let zapora kjer imaš vse tudi zdravstveno oskrbo in ko prideš ven lepo uživaš v nakradenem. Pri vsaki zlorabi in poneverbi bi morli pobrtai vse premoženje obsojenemu in sorodstvu
Odgovori
+12
12 0
123soba
15. 12. 2025 13.50
Ker bo priden, bo marca 2026 že zunaj. Vrne naj denar oškodovancem, ki so kupili delnice NKBM, potem naj pride na prostost.
Odgovori
+8
8 0
Jožajoža
15. 12. 2025 14.04
To vas je opeharil Bajuk.
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
15. 12. 2025 14.23
Bratušek.
Odgovori
0 0
