Nekdanji prvi mož Nove KBM Kovačič obsojen na tri leta zapora

Matjaža Kovačiča je sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič spoznal za krivega zlorabe položaja ali pravic, ker naj bi skupaj s tedanjo članico uprave banke Manjo Skernišak pred nekaj manj kot 20 leti omogočil odobritev osmih kreditov za pridobitev nepremičnin na Hrvaškem. Zemljišča so najprej kupila projektna podjetja, nato pa je družba Multiconsult s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupila poslovne deleže teh podjetij in tako prišla do zemljišč.
S tem naj bi Kovačič in Skernišak pridobila več osebam protipravno premoženjsko korist in oškodovala banko za skupno 25,7 milijona evrov.
Nekdanji direktor KBM Leasinga Igor Šujica in njegov predhodnik Boris Cekov sta bila spoznana za kriva pomoči pri tem kaznivem dejanju. Prvemu je sodišče prisodilo eno leto in šest mesecev zapora, drugemu eno leto zapora.
Kovačič bo moral, če bo sodba postala pravnomočna, poravnati tudi del stroškov sodnega postopka. Pritožbo na sodbo sta danes že napovedala zagovornika Kovačiča in Šujice, medtem ko bo tožilstvo o tem še razmislilo.
Tožilka Mojca Petan Žura je za nekdanjega prvega moža takrat še državne banke predlagala štiri leta in pol zapora, skupaj z dvema že izrečenima pravnomočnima kaznima pa izrek enotne zaporne kazni v višini devet let. Sodišče se glede enotne zaporne kazni danes ni opredelilo.
Nobenega od obtoženih danes ni bilo na razglasitvi sodbe.
Manji Skernišak zaradi zdravstvenih težav sodijo ločeno, v ločenih postopkih pa še vedno poteka tudi sojenje več hrvaškim državljanom. Zadeva bi sicer zastarala konec prihodnjega leta.
Nekdanji mariborski bankir je bil sicer na mariborskem sodišču v zadnjih dveh letih že obsojen v dveh zadevah, povezanih z lastnikom propadle družbe Delo Revije Matejem Raščanom. Leta 2023 mu je sodišče zaradi zlorabe položaja pri preprodaji delnic nekaterih elektro podjetij, s čimer naj bi Raščanu pomagal do denarja za nakup časopisne hiše Večer, izreklo leto in pol zapora, lani pa tri leta in devet mesecev zapora za zlorabo položaja v zadevi Monera, povezani z Raščanovim nakupom Dela Revije.
Obe sodbi sta medtem kljub pritožbi na višje sodišče postali pravnomočni, tako Kovačič kot Raščan pa sta zaprosila za alternativno prestajanje kazni, o katerih pa še ni pravnomočno odločeno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.