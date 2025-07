Nekdanji šef policije Senad Jušić osumljen korupcije

Vlagatelji sumijo, da je Senad Jušić napeljeval h kaznivem dejanju sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, za kar sta predpisani denarna in zaporna kazen do štirih let.

Vložena zahteva za preiskavo je posledica kazenske ovadbe, ki jo je podala tožilka Mateja Gončin zoper nekatere posameznike v vodstvu policije, med njimi tudi Jušića.

Iz odvetniške pisarne LMR so sporočili, da je Jušić, njihova stranka, za vloženo zahtevo izvedel šele iz medijev. "Ker naša stranka ni prejela zahteve za uvedbo preiskave, ni seznanjena niti z navedbami tožilstva v zahtevi za preiskavo niti tega na katero kaznivo dejanje naj bi se nanašala zahteva za predlagala uvedbe preiskave," so sporočili in dodali, da Jušić zadeve ne more komentirati.