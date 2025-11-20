Nekdanji slovenski nogometni reprezentant obsojen zaradi družinskega nasilja

Zgolj denarno kazen je Tim Matavž prejel zaradi priznanja krivde in podpisanega sporazuma s tožilstvom. Po poročanju Slovenskih novic je priznal, da je ženo, s katero je poročen skoraj 11 let in pol, pretepal, z njo ravnal grdo, boleče in ponižujoče. Prav tako jo je zalezoval in ji omejeval svobodo. Pri tem jim je na telefon namestil aplikacijo za sledenje, vse skozi mu je morala poročati, kam gre ter s kom in dokazovati lokacijo. V denarnici je morala nositi žeton z GPS-sledilnikom, njeno gibanje pa je nadzoroval celo prek javnih kamer. Prav tako ji je pregledoval telefon, poroča časnik.

A kot kaže, so se razmere v družini Matavž vendarle uredile in ta že leto dni živi spet skupaj, kar je bil eden od razlogov za nizko kazen, poročajo Slovenske novice.

Izjemno zaskrbljujoč je podatek iz uvoda članka, da je na Severnem Primorskem število nasilnih dejanj v zadnjih dveh letih močno naraslo med mladimi, v družinah in tudi zoper uradne osebe.