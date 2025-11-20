Svetli način
Slovenija

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant obsojen zaradi družinskega nasilja

Nova Gorica, 20. 11. 2025 14.49 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Tim Matavž, za izbrano vrsto je na 39 tekmah dosegel 11 golov, je bil v torek na sodišču v Novi Gorici obsojen zaradi nasilja v družini in zanemarjanja treh mladoletnih otrok. Zakon sicer predpisuje do petletno zaporno kazen za vsako od kaznivih dejanj, a je na koncu Matavž prejel zgolj 2790 evrov denarne kazni.

Tim Matavž
Tim Matavž FOTO: Damjan Žibert

Zgolj denarno kazen je Tim Matavž prejel zaradi priznanja krivde in podpisanega sporazuma s tožilstvom. Po poročanju Slovenskih novic je priznal, da je ženo, s katero je poročen skoraj 11 let in pol, pretepal, z njo ravnal grdo, boleče in ponižujoče. Prav tako jo je zalezoval in ji omejeval svobodo. Pri tem jim je na telefon namestil aplikacijo za sledenje, vse skozi mu je morala poročati, kam gre ter s kom in dokazovati lokacijo. V denarnici je morala nositi žeton z GPS-sledilnikom, njeno gibanje pa je nadzoroval celo prek javnih kamer. Prav tako ji je pregledoval telefon, poroča časnik.

Matavž jo je med izvajanjem fizičnega nasilja z glavo udarjal v čelo, jo močno vlekel za lase, večkrat potisnil glavo v steno in vanjo metal predmete. Hkrati je kričal, jo žalil in najmanj enkrat dušil. Grozil ji je s smrtjo, da se bo maščeval njeni družini in ji vzel otroke, pišejo Slovenske novice. 

Do nje je bil večkrat fizično nasilen: z glavo je udarjal v njeno čelo, jo močno vlekel za lase, večkrat potisnil njeno glavo v steno in vanjo metal predmete. Kričal je, jo žalil in jo najmanj enkrat dušil. Grozil ji je, da jo bo ubil, se maščeval njeni družini, jo uničil in ji vzel otroke.

Nogometaš je priznal, da je z ženo ravnal grdo, ponižujoče in boleče, jo celo zalezoval ter grozil njej in njeni družini. Matavž naj bi ob fizičnem nasilju ženi omejeval tudi druženje s sorodniki in prijatelji, jo zmerjal pred otroki in z blokado bančne kartice izvajal takoimenovano ekonomsko nasilje. Grozil ji je celo z ubojem.

A kot kaže, so se razmere v družini Matavž vendarle uredile in ta že leto dni živi spet skupaj, kar je bil eden od razlogov za nizko kazen, poročajo Slovenske novice.

Izjemno zaskrbljujoč je podatek iz uvoda članka, da je na Severnem Primorskem število nasilnih dejanj v zadnjih dveh letih močno naraslo med mladimi, v družinah in tudi zoper uradne osebe.

