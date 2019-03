Nekdanji stečajni upravitelj Kos ni priznal krivde za prejemanje podkupnine

Obramba zahtevala, da sodnica izloči dokaze, pridobljene s tajnim opazovanjem

Specializirano državno tožilstvo jim očita kazniva dejanja zlorabe položaja in prejemanja oz. dajanja podkupnine v primeru prodaje kompleksa družbe MKT Print, in sicer naj bi obtoženi kompleks kupili poceni in ga nato prodali naprej končnemu kupcu, sami pa naj bi si razdelili okoli milijon evrov razlike in pri tem nagradili tudi stečajnega upravitelja Kosa.

Obramba Kosa je na današnjem predobravnavnem naroku zahtevala, da sodnica Nina Drozdek Draganić še pred odločanjem o novih dokaznih predlogih odloči o njihovem predlogu za izločitev dokazov, pridobljenih s tajnim opazovanjem, saj so bili ti po njihovem mnenju pridobljeni nezakonito. Prav tako v dokazu ne želijo Kosovih bančnih podatkov iz San Marina. Sodnica bo sedaj najprej odločila o predlogu za izločitev dokazov, nato pa razpisala dodatni predobravnavni narok.

Prvič so ga kazensko ovadili že leta 2015

Kos je od začetka marca lani v priporu, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Ministrstvo za pravosodje je sicer Kosu odvzelo dovoljenje za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja.

Kriminalisti so ga prvič kazensko ovadili že leta 2015, decembra 2016 pa se je znašel v kazenskem postopku. Prek svojega podjetja Aronia naj bi domnevno izdal za 2,6 milijona evrov fiktivnih računov, denar pa osebno dvigoval v Bosni in Hercegovini. Že dlje časa naj bi imel tudi za skoraj milijon evrov davčnega dolga, svoje nepremičnine pa naj bi zaščitil z zemljiškim dolgom.

Pravosodno ministrstvo je lani zaradi neporočanja o začetku preiskave upravitelja Kosa izvedlo izredni nadzor nad celjskim okrožnim sodiščem. Ugotovilo je, da je sodna uprava celjskega sodišča aktivno pristopila k reševanju problematike šele, ko so jih na to opozorili z ministrstva.