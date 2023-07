Nekdanji svetniki izpodbijajo razrešitev. Ministrstvo: Sklep ni nezakonit

Pet nekdanjih članov sveta psihiatrične klinike v Ljubljani je pridobilo pravno mnenje, po katerem je bil nedavni sklep vlade o njihovi razrešitvi nezakonit. Ustanovna seja novega sveta zavoda zato ni bila sklicana, Bojan Zalar pa ostaja direktor psihiatrične klinike. Ministrstvo za zdravje v odzivu opozarja, da mnenje ne upošteva nekaterih ključnih zakonskih določb, zato se z ugotovitvijo, da je sklep nezakonit, ne strinjajo.

Kot so zapisali na ministrstvu, so seznanjeni s pravnim mnenjem, ki ga je za potrebe Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana pripravil Rado Bohinc. Z mnenjem, da je vladni sklep o razrešitvi članov sveta in imenovanju novih nezakonit, pa se ne strinjajo, "saj ne upošteva nekaterih ključnih zakonskih določb". Kot so poudarili, je bil sklep vlade sprejet, upoštevajoč veljavno zakonodajo. Ministrstvo pojasnjuje, da do imenovanja članov sveta zavoda na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema svet psihiatrične klinike svoje delo opravlja v 9-članski sestavi, v okviru katere je predvidenih pet predstavnikov ustanovitelja. Nekdanji svetniki se v pravnem mnenju sklicujejo na dejstvo, da je v veljavi novi pravilnik o imenovanju članov sveta javnih zavodov, ki določa štiri in ne pet članov sveta.

icon-expand Bojan Zalar za zdaj ostaja direktor klinike. FOTO: Bobo

V današnjem pojasnilu na psihiatrični kliniki pojasnjujejo, da imenovanje štirih in ne petih predstavnikov ustanovitelja določata pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, kot tudi sklep vlade o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika. "V omenjenem sklepu je v 25. členu jasno zapisano, da se z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom," so navedli. Ministrstvo po drugi strani izpostavlja prehodno določbo prvega odstavka 24. člena sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana v povezavi z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in določbami Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki urejajo sestavo svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država.

icon-expand Psihiatrična klinika Ljubljana FOTO: Bobo

Vladni sklep je bil uveljavljen 24. decembra lani in je v navedeni prehodni določbi predvidel, da bo članom sveta zavoda, predstavnikom ustanovitelja, mandat prenehal s sklepom, s katerim bo vlada imenovala nove člane v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in 28.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti. V omenjenem členu Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je predvideno, da bodo sveti zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, v 60 dneh po uveljavitvi sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda z njim uskladili statute, vlada pa bo nato najpozneje v 30 dneh imenovala člane svetov zavodov. Ker statut Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana še ni usklajen, člani sveta zavoda opravljajo svoje delo v prejšnji številčni sestavi do sprejetja sklepa vlade, so pojasnili na ministrstvu. Ta pa bo lahko sprejet po uveljavitvi usklajenega statuta. Pojasnili so še, da so statuti javnih zdravstvenih zavodov že v zaključni fazi usklajevanja pri svetih zavodov, vključno s statutom psihiatrične klinike. "Takoj, ko bo statut univerzitetne psihiatrične klinike v skladu z drugim odstavkom 17. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema usklajen s sklepom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, bo ministrstvo pripravilo gradivo za sklep vlade o imenovanju novih članov sveta zavoda, ki bo potem deloval v 7-članski sestavi, pri čemer vlada imenuje predstavnike ustanovitelja, predstavnika zavarovancev in predstavnika uporabnikov," so še napovedali. Vlada zamenjala svoje predstavnike v svetu klinike Vlada je svoje predstavnike v svetu Psihiatrične klinike Ljubljana zamenjala 8. junija, po tistem, ko so svetniki po obravnavi očitkov o domnevnem nasilju na kliniki sporočili, da vodstvu klinike zaupajo. Kot je takrat pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je vlada ocenila, da svet "svojega dela ni opravil tako, kot bi ga moral v vlogi nadzornega organa".