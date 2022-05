Nekdanji uporabniki ljubljanskega Roga pozivajo k bojkotu projekta novega kreativnega središča. Po njihovem mnenju nov program v nekdanji tovarni koles ni dovolj vključujoč, snovalci novega Roga naj bi vseskozi zavračali kritično razpravo in izključevali vse, ki imajo drugačne ideje. Nove Rogove upravljalce zato pozivajo k odprti razpravi. In kaj na to odgovarjajo na mestni občini?