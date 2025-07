Politična drama, preštevanje in koalicije, kakršnih nismo vajeni. To je v zadnjih dveh tednih prinesel izglasovan referendum o višanju obrambnih izdatkov. Ki pa so ga poslanci zdaj razveljavili, kar pomeni, da ne bo niti referenduma o članstvu v Natu. "Večina v državnem zboru na čelu s Svobodo je državotvorno zaključila politikantske igrice opozicije z nacionalno varnostjo," je preklic referenduma komentiral predsednik vlade. "Ob pritiskih zagovornikov Nata in oboroževanja smo takšen rezultat pričakovali," pa pravijo pobudniki referenduma v Levici. Kdo si je premislil in zakaj? V oddaji 24UR ZVEČER je na vprašanja odgovarjal nekdanji veleposlanik pri Natu Erik Kopač.