Nekdanji vodilni NLB obsojeni v ponovljenem sojenju

Sodba še ni pravnomočna, so v sporočilu za javnost pojasnili na tožilstvu, ki je obtoženim očitalo, da so zlorabili svoj položaj z odobritvijo ugodnejšega posojila. Več podrobnosti niso razkrili.

Ljubljansko okrožno sodišče je leta 2016 tri nekdanje vodilne v NLB oprostilo očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja v primeru financiranja nakupa hišeSimone Dimic, ki je s partnerjem leta 2009 za pol milijona evrov kupila hišo, za njen nakup in obnovo pa sta Dimičeva in njen oče Viktor Dimic pri NLB najela kredit, vsak po 335.000 evrov. Vendar pa je višje sodišče to sodbo razveljavilo.

Tožilec Luka Moljk je v ponovljenem sojenju vztrajal, da so obtoženi v imenu NLB sprejeli preveliko tveganje, za katerega banki niso zagotovili dovolj visokih donosov, Dimičevi in njenemu očetu pa s tem pridobili premoženjsko korist v obliki ugodnejšega posojila. Kreditojemalca sta bila po njegovem mnenju kreditno nesposobna, česar so se obtoženi zavedali.