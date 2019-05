Nekdanji vodja celjske ortopedije Fokter zanikal prejemanje podkupnine

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov. Prvoobtoženi je radiolog iz ljubljanskega kliničnega centra Zoran Milošević .

Poleg kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril obtožnica Fokterja bremeni še dveh kaznivih dejanj: ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter preprečitve dokazovanja. Tožilec je Fokterju ponudil, da bo zanj zahteval nižjo kazen, če bo priznal krivdo - to je enotno enoletno zaporno kazen v obliki družbeno koristnega dela, 4000 evrov denarne kazni in vračilo prejete podkupnine.

Fokter je priznanje krivde zavrnil in se izrekel za nedolžnega. Krumpak je zato napovedal, da bo za obtoženega zahteval daljšo zaporno kazen, in to ne v obliki družbeno koristnega dela, višjo denarno kazen, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja in enoletno prepoved opravljanja poklica. Tožilec tokrat ni podal dodatnih dokaznih predlogov.

Fokterjev zagovornik: On je le kolateralna škoda

Fokterjev zagovornik Janez Koščak pa je predlagal zaslišanje treh dodatnih prič - dva od teh sta kriminalista - in predložil tudi dodatne listinske dokaze. Poleg tega je v imenu obtoženega zahteval sojenje pred senatom, ni pa zahteval izločitve sodnice Fekonjeve ali izločitve katerega od dokazov.

Po koncu današnjega predobravnavnega naroka je Koščak v izjavi za medije dejal, da je Fokter le "kolateralna škoda" v celotni zadevi. Po odvetnikovih besedah bosta s Fokterjem sodišču dokazala, da nobeden od očitkov ne drži.

Sicer se je predobravnavni narok za obtožene v korupcijski aferi v zdravstvu začel 13. maja. Že pred Fokterjem so krivdo zanikali predstojnik ortopedske klinike ljubljanskega kliničnega centra Vane Antolič, vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli, nekdanja zakonita zastopnica družbe Emporio Medical, zdaj prokuristka v družbi AdvantaJana Šturm in ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič.

Poleg omenjenih petih je v korupcijski aferi obtoženih še šest fizičnih oseb na čelu s prvoobtoženim Miloševićem in ena pravna oseba, družba Advanta. Afera sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.