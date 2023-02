Nekdanji zaposleni v ZD Ljubljana: Direktorica vpila, sodelavce pa označila za podgane

"Da sodelavce ponižuje, nanje vpije, da jih gleda zviška. Pa da javni zavod vodi z ustrahovanjem, grožnjami in poniževanjem. Tiste, ki imajo dovolj in zdravstveni dom zapustijo, pa javno omadežuje in jih brez njihove prisotnosti zmerja s podganami." Takole očitke zoper direktorico Zdravstvenega doma Ljubljana našteva nekdanji zaposleni v enem od desetih pisem, ki naj bi jih več zaskrbljenih zaposlenih v Zdravstvenem domu Ljubljana že pred meseci naslovilo na ministrstvo za zdravje. Piratska stranka pa jih je zdaj javno objavila.

"Vidi se, da so zaposleni pod stresom. In ko nekomu prekipi in dejansko da odpoved, se ga celo žali s podgano," o vsebini pričevanj pravi ljubljanski mestni svetnik in član Piratske stranke Jasmin Feratović.

Gre sicer za ista pisma, iz katerih je na eni od svojih decembrskih novinarskih konferenc bral tudi minister za zdravje, ko je direktorico okrivil za številne odpovedi v zdravstvenem domu. "Predstojniška mesta so zapustili vsi zdravniki, razen vodje SNMP," je 21. decembra lani na novinarski konferenci razlagal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Kot kaže, so bila tudi na mizah ljubljanskih svetnikov v okviru seje na temo zdravstva. "V sklopu te seje nam je ministrstvo izročilo to dokumentacijo, ker se jim je zdelo, da imamo nekaj za prebrati," pojasnjuje Feratović.

Nato pa se je minister za zdravje potegnil nazaj in se v zelo javni spravi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem za obtožbe, da je župan nanj pritiskal, češ naj direktorico pusti pri miru, celo dvakrat opravičil.

ZD Ljubljana: Gre za popolnoma neresnične navedbe

Kako odgovarja Poplas Susičeva? Iz službe za odnose z mediji so sporočili, da pisma, ki jih omenjamo, poznajo in jih hranijo. A da gre za popolnoma neresnične navedbe in so zgroženi, da lahko tovrstna anonimna pisma postanejo del resne družbene debate. In dodajajo, da je tudi minister na podlagi pisem navajal nekatere informacije, pozneje pa pojasnil, da se je pri navajanju zmotil.

Kot so še sporočili, je v letu 2011, ko je Poplas Susičeva postala direktorica ZD Ljubljana in "na katerega se nanaša dodatek za redno delovno uspešnost (993,81 evra bruto), odšlo 11 zdravnikov družinske medicine, leta 2019 pa denimo 18. V primerjavi z leti prej, se je v letu 2022 na novo zaposlilo največ ljudi doslej (257)," in dodali, da so njihova vrata vedno odprta za tiste, ki želijo preveriti, kaj se v njihovemu zavodu dogaja.

Zdravstveni minister danes dogajanja ni komentiral.