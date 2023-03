Nekdanji župnik iz Preske pri Medvodah pravnomočno oproščen obtožb

Klopčiča so maja 2012 obiskali kriminalisti in ga soočili s sumom, da naj bi osem let pred tem v župnišču spolno zlorabil osemletnico. Ta naj bi po razlagi tožilstva travmatičen dogodek potlačila v podzavest, v spomin pa naj bi se ji priklical leta 2012 v času hospitalizacije zaradi psihičnih težav.

V preiskavi in tudi pozneje v sodnem postopku, ta je stekel avgusta 2014 in je večinoma potekal za zaprtimi vrati, je Klopčič vztrajal, da je nedolžen. V ta namen je po navedbah SŠK opravil in prestal tudi test s poligrafom, zavrnil je tudi ponudbo tožilstva, da v zameno za priznanje dobi nižjo kazen.