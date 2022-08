Nekdanjo poslanko ujeli s ponarejenim potrdilom PCT

Po informacijah omenjenega portala je nekdanja poslanka v začetku lanskega maja prečkala mejni prehod Jelšane. V času zaostrenih epidemioloških razmer se je bilo v Slovenijo brez odrejene karantene vrniti mogoče vrniti le z negativnim hitrim testom ali testom PCR, ki ni smel biti starejši od 48 ur. Izjema so bili cepljeni ali prebolevniki, ki so kot dokaz potrebovali zdravniško potrdilo.

Ivanuša je imela pri dokazovanju ustreznih potrdil težave, zato so zoper takratno poslanko državnega zbora sprožili predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora.

Portal še poroča, da naj bi po zaključeni preiskavi vložili kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kopru, kjer v ponedeljek na novinarska vprašanja zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti.

Ivanuša zadeve po telefonu ni želela komentirala, na kratka sporočila pa se ni odzivala, še poroča omenjeni portal.