Nekje bo treba vzeti. Bruselj hoče vedeti, kje

Bruselj od Slovenije zahteva svež proračun, in to takega, ki bo vseboval tudi zaveze iz koalicijske pogodbe. A težava je, da papir prenese vse, proračun pa bistveno manj. Samo načrti Šarčeve ekipe, ki se jih da ovrednotiti – sem sodijo dvig pokojnin in socialnih transferjev, brezplačni vrtci, nova stanovanja, višji izdatki za znanost oziroma šport – bi odhodke v prihodnjem letu namreč povečali za več kot 800 milijonov evrov.

Poleg tega se leta 2019 sprostijo še zadnji varčevalni ukrepi v javnem sektorju, gre za delovno uspešnost in napredovanja, kar bi lahko pomenilo še dodatnih 230 milijonov evrov.

Zato se mora koalicija zdaj odločiti, kaj bodo dejansko uresničili in česa ne, ter to spraviti v okvir, ki bo sprejemljiv tudi za bruseljske uradnike. Sploh, ker nas ti že zdaj opozarjajo, da proračunski izdatki rastejo prehitro.