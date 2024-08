Nekoč so jih selili v globlje morje, danes so srečni, če kakšnega najdejo

Glavna nevarnost za leščurje je bilo pred desetletji divje sidranje in jemanje školjk iz morja, bojda so bile prava poslastica. A nato so jih zaščitili in populacija se je zelo razširila. Celo tako, da so jih pred sezono selili z območij kopališča v globlje morje.

"Mi smo v bistvu imeli naročilo s strani hotelo Lifeclass, da smo tam s kopalnih območij odstranili 700 teh osebkov," spomine obuja Bojan Bančič iz šole potapljanja Nemo divers.

700 samo na eni plaži. Danes jih najbrž ni toliko v celotnem severnem Jadranu. "Žal je tudi k nam prišel ta parazit, ki so ga sprva odkrili v Španiji leta 2016 in je glavni vzrok za pomor velike večine osebkov, do te mere, da je žival skoraj izginila," razlog za to pojasni raziskovalka pri Morski biološki postaji Valentina Pitacco.

Pri nas so parazita zaznali leta 2020, že prihodnje poletje je več kot 95 odstotkov populacije poginilo. "Kakšen živ leščur v zalivu zagotovo še obstaja," je prepričana Pitaccova.

A teh je zelo malo, tudi tisti, ki se potapljajo vsakodnevno, jih ne srečujejo več. "V bistvu so ostale samo še lupine, tudi v te lupine pa so zlezli drugi morski organizmi," pove Bančič.

Prav zato je pomembno, da ostanejo v morju, ker svojo pomembno vlogo v ekosistemu njihove lupine še vedno opravljajo. "Leščurjeva lupina lahko gosti veliko organizmov, ki se pritrdijo nanj, oziroma nekatere morske živali lahko živijo v praznih lupinah. Zato je pomembno, da tudi prazne lupine pustimo v morju," pravi biologinja.

Strokovnjaki se sedaj trudijo z vzgajanjem mladic v kontroliranih akvarijih, upajo, da jih bodo lahko vrnili v morje. A da bodo lahko spet videli odrasle preko meter velike žive leščurje, bo potrebnih vsaj 30 let, kolikor potrebujejo, da dosežejo takšno velikost.

Zato pozor, tudi pri nas je ta vrsta zaščitena, vsakršen poskus premikanja ali odnašanja iz vode se lahko konča z vrtoglavimi kaznimi.