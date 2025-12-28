Nekoč tudi več kot 40 dni globoko pod ničlo, kaj pa danes?

V zadnjih letih so ledeni dnevi, ko temperature tudi čez dan ostanejo pod ničlo, zelo redki, nekoč pa so bili povsem običajen del zime, piše portal Meteoinfo Slovenija . V obdobju 1961–1990 je bilo namreč po nižinah v povprečju več kot 20 ledenih dni na sezono, v najhladnejših zimah pa celo več kot 40 takšnih dni.

"Meteorološki arhiv Agencije RS za okolje (Arso) beleži tudi dogodke, ko so temperature tudi popoldne vztrajale pod –10 stopinj Celzija," navajajo. Četa 1996 je tako na današnji dan leta ob prodoru sibirske zračne mase najvišja dnevna temperatura v Kočevju znašala –11,9 stopinje Celzija, v Postojni –11, v Novem mestu –10,6, v Murski Soboti –10,3, v Mariboru –9,9, v Ljubljani –9, na Letališču Portorož pa –4,6 stopinje Celzija.

Danes bo večinoma jasno, napoveduje Arso. Megla se bo ponekod dvignila v nizko oblačnost in se popoldne prehodno razkrojila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do šest, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo predvsem v vzhodni Sloveniji vztrajala večji del dneva. Ob morju bo proti večeru nastalo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v mraziščih Notranjske do -12, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od tri do osem, na Primorskem okoli 10, v krajih z meglo pa le okoli 0 stopinj Celzija.

V torek se bo od severa zmerno pooblačilo, megla po nižinah se bo čez dan večinoma razkrojila. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja.

V sredo bo dokaj sončno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes večinoma jasno. Po nekaterih nižinah vzhodno in severno od nas bo sprva megla. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Jutri bo prevladovalo jasno vreme. Predvsem v Panonski nižini bo lahko večji del dneva vztrajala megla.