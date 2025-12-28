Naslovnica
Nekoč tudi več kot 40 dni globoko pod ničlo, kaj pa danes?

Ljubljana, 28. 12. 2025 11.47 pred 19 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.P.
Sneg na območju Haloz (FB)

Hladni dnevi in temperature pod ničlo so sicer običajen spremljevalec zime ... no, vsaj nekoč so bile. Danes pa je ledenih dni, ko temperature tudi čez dan ostanejo v minusu, zelo redki. Kako je bilo nekoč? Zima je sicer letos v marsikatere kraje znova vrnila zasnežen božič, prinesla pa je tudi obilico težav v obliki snegoloma.

V zadnjih letih so ledeni dnevi, ko temperature tudi čez dan ostanejo pod ničlo, zelo redki, nekoč pa so bili povsem običajen del zime, piše portal Meteoinfo Slovenija. V obdobju 1961–1990 je bilo namreč po nižinah v povprečju več kot 20 ledenih dni na sezono, v najhladnejših zimah pa celo več kot 40 takšnih dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Meteorološki arhiv Agencije RS za okolje (Arso) beleži tudi dogodke, ko so temperature tudi popoldne vztrajale pod –10 stopinj Celzija," navajajo. Četa 1996 je tako na današnji dan leta ob prodoru sibirske zračne mase najvišja dnevna temperatura v Kočevju znašala –11,9 stopinje Celzija, v Postojni –11, v Novem mestu –10,6, v Murski Soboti –10,3, v Mariboru –9,9, v Ljubljani –9, na Letališču Portorož pa –4,6 stopinje Celzija.

Vremenska napoved

Danes bo večinoma jasno, napoveduje Arso. Megla se bo ponekod dvignila v nizko oblačnost in se popoldne prehodno razkrojila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do šest, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo predvsem v vzhodni Sloveniji vztrajala večji del dneva. Ob morju bo proti večeru nastalo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v mraziščih Notranjske do -12, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od tri do osem, na Primorskem okoli 10, v krajih z meglo pa le okoli 0 stopinj Celzija.

V torek se bo od severa zmerno pooblačilo, megla po nižinah se bo čez dan večinoma razkrojila. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja.

V sredo bo dokaj sončno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes večinoma jasno. Po nekaterih nižinah vzhodno in severno od nas bo sprva megla. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Jutri bo prevladovalo jasno vreme. Predvsem v Panonski nižini bo lahko večji del dneva vztrajala megla.

Tudi pol metra snega

Zima je sicer letos poskrbela fa se je v marsikateri kraj ponovno vrnil zasnežen božič, a sneg je prinesel tudi kopico preglavic. Snežna oddeja je bila na območju Žetal v Halozah v četrtek, 25. decembra, po podatkih Meteoinfo Slovenija visoka do 40 centimetrov, na bližnji Donački gori pa tudi pol metra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Med božičnimi prazniki so obilno sneženje, nizke temperature in moker sneg povzročili številne težave na območju Haloz in širše Štajerske," piše Neurje.si. Podrta drevesa in poškodbe na daljnovodih so povzročili več izpadov električne energije, zato so številna gospodinjstva več dni ostala brez elektrike.

zime ledeni dnevi temperature sneg

Kaj v novem letu čaka pobudo, ki že piše zgodovino?

'Crkne' ena žarnica in zato ne dela niti ostalih 99

bibaleze
