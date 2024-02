Nekoč žrtev spletnega nasilja, danes žari od veselja in blesti v športu

Včasih se zgodi, da so otroci in mladostniki žrtve svojih vrstnikov, še posebej, ko gre za spletno nasilje. Raziskava Safe.si je denimo pokazala, da so že dobra polovica osnovnošolcev in skoraj dve tretjini srednješolcev doživele vsaj eno obliko spletnega nasilja. Najbolj pogosta razloga sta izključenost iz skupine sošolcev na družbenem omrežju in norčevanje iz njih na spletu. Prav to se je zgodilo takrat 12-letni Evi, ki pa je moč in pogum našla v športu.