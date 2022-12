Nekomu sekunda zabave, drugim več ur travme

Medtem ko smo z eno nogo že blizu konca praznikov, po ulicah vsak dan bolj odmevajo zvoki pirotehničnih sredstev. In čeprav večinoma uživamo ob pogledu na ognjemet, nekatere pa razveseli pok petarde, so naši štirinožni prijatelji zaradi glasnih zvokov velikokrat podvrženi stresu in trpljenju.

Glasno, nenadno in nepredvidljivo pokanje je spremljava praznikov. Bolj ko se bližamo novemu letu, pogostejše in močnejše je. Vsak lastnik, ki ima doma kužka ali mucko, malce s strahom čaka to obdobje, saj se zaveda, kako močno lahko petarde in ognjemeti vplivajo na ljubljenčke, če se ti bojijo pokanja. "Nič nenavadnega ni, da se takega zvoka živali ustrašijo – tudi mi se ga. Toda mi razumemo, od kod je zvok prišel in kaj se dogaja," je pojasnila Nataša Lokar iz Društva za zaščito živali Ljubljana.

icon-expand Prazniki brez pokanja. FOTO: Društvo za zaščito živali Ljubljana

Bralka nam je zaupala, da njen kuža Rei, ki je sicer že v letih, preživi po več ur skrit na tleh v kopalnici, kjer se ob vsakem poku močno trese. Ven iz kopalnice odide šele, ko nekaj časa ni slišati nobenega pokanja. V tem času se ne pusti niti držati v rokah, zato mu lastniki namestijo odejice na tla kopalnice, da mu je udobno. Uporaba pirotehnike in spremljajoče pokanje lahko pustita znatne posledice na naših štirinožnih prijateljih, tako psihične kot fizične. Živali, ki so izpostavljene pokanju, praviloma na ta zvok odreagirajo z nelagodjem, nekaterim to povzroča velik stres, strah in tesnobo, je razložil vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali, dr. Ožbalt Podpečan. Živali namreč postanejo nemirne, iščejo zavetje in bližino lastnika, redke živali, v glavnem gre za trenirane službene pse, pa so na poke navajene in situacijo dobro prenašajo, je še dodal. In kaj storiti ob pokanju, kako zaščititi svojo žival?

icon-expand FOTO: Društvo za zaščito živali Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right

Podpečan svetuje, da so družine živali v takšnih razmerah, če je le mogoče, v notranjosti stavb, da so s svojimi lastniki, ki se naj v situacijah pokanja obnašajo čimbolj normalno, ignorirajo zvočne signale in s tem dajejo živalim vedeti, da je vse v redu. "Prekomerno čustveno odzivanje, stiskanje živali v objem, lahko povzroči ravno nasproten učinek od želenega. Živali, ki na pok odreagirajo resnično nenadzorovano in jih ni mogoče pomiriti, lahko v sodelovanju z lečečim veterinarjem medikamentozno pomirimo," je pojasnil. Lokarjeva je dejala, da v Društvu za zaščito živali Ljubljana ne priporočajo posvojitve v prazničnem času. Vsaka žival je namreč v novem okolju na začetku nekoliko negotova in prestrašena, je razložila. "Ne počuti se varno. Prav tako nas še ne pozna in nam ne zaupa, če se česa ustraši, ne bo vedela, kam se lahko umakne in h komu se lahko obrne po pomoč."

Če se ljubljenček boji pokanja petard in raket, mu lahko pomagamo na različne načine: Živali med pokanjem pirotehnike ne puščaj same. Vedno bodi ob njej. Psom in mačkam, ki živijo zunaj, uredi bivališče v hiši, kjer bodo bolj varni. Zagrni zavese, saj se živali lahko ustrašijo tudi bliskanja, ki spremlja pirotehniko. Če žival živi v kletki, jo premakni v tišji del hiše, kjer ne ropota tako glasno. Doma ne uporabljaj raket in drugih pirotehničnih sredstev. Društvo za zaščito živali Ljubljana

Prevečkrat pa smo v zadnjih letih priča tudi videoposnetkom na družbenih omrežjih, ki kažejo nepredstavljivo mučenje živali s tem, ko jim petarde pridejo preblizu, živali morda celo pridejo v neposreden stik z njimi. Posledice so lahko smrtonosne, če pa živali preživijo, imajo lahko težke posledice. "Če žival doživi in preživi neposredno izpostavljenost učinkom pirotehničnih sredstev, jo to zaznamuje tako fizično kot psihično," je dejal Podpečan. Fizične poškodbe se nato obravnavajo kirurško, veterinarji pa se največkrat soočajo z obsežnimi raztrganinami mehkih tkiv, opeklinami, poškodbami notranjih organov in z zlomi, je dodal.

icon-expand FOTO: Društvo za zaščito živali Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right