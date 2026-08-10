Nelegalne igre na srečo na spletni strani Fotopub. Kdo je lastnik?

Nove spletne igralnice v Sloveniji: 11 ponudnikov iger na srečo, visoki bonusi, brezplačni vrtljaji, igre s kriptovalutami, vračilo izgubljenega denarja. Vse to na spletni strani fotopub.com, kjer je še vedno kot generalni direktor naveden Dušan Smodej.

Smodeja, ki je še pred kratkim užival nekje v Franciji, zaradi afere Fotopub obtožnica bremeni spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog. Štiri leta po aferi se zdaj na spletni strani pojavijo še nelegalne spletne igralnice, za katere pa danes Smodej zagotavlja, da s tem nima nič.

"Domene fotopub.com ne najemam že več let. Po mojih podatkih sem najem nazadnje podaljšal marca 2022 pri T-media. Blagovna znamka Fotopub je v lasti LokalPatrioita," pravi Smodej in dodaja, da jih je o tem obvestil novembra lani.

Kdo torej zdaj upravlja s Fotopubom? Tudi iz LokalPatriota zatrjujejo, da od leta 2020 ne uporabljajo znamke Fotopub, ne organizirajo dogodkov s tem imenom, ne upravljajo in niso lastniki te spletne domene. Da je spletna stran prepuščena prostemu trgu, pravijo tudi v podjetju T-media.

Javni podatki kažejo, da je bila domena Fotopub nazadnje posodobljena junija letos. Kdo je lastnik, ni znano.