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Nelegalne igre na srečo na spletni strani Fotopub. Kdo je lastnik?

Ljubljana, 10. 08. 2026 19.43 pred 19 urami 2 min branja 10

Avtor:
Sandra Boršič Domnik
Igre na srečo Fotopub

Spletna stran Fotopuba, nekoč povezana z afero Dušana Smodeja, zdaj promovira nelegalne igre na srečo. Primer je že pod drobnogledom Finančne uprave RS. Kot je navedeno na spletni strani, je generalni direktor Fotopuba še vedno Dušan Smodej, ki se je za 24UR odzval na očitke.

Nove spletne igralnice v Sloveniji: 11 ponudnikov iger na srečo, visoki bonusi, brezplačni vrtljaji, igre s kriptovalutami, vračilo izgubljenega denarja. Vse to na spletni strani fotopub.com, kjer je še vedno kot generalni direktor naveden Dušan Smodej.

Smodeja, ki je še pred kratkim užival nekje v Franciji, zaradi afere Fotopub obtožnica bremeni spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog. Štiri leta po aferi se zdaj na spletni strani pojavijo še nelegalne spletne igralnice, za katere pa danes Smodej zagotavlja, da s tem nima nič.

"Domene fotopub.com ne najemam že več let. Po mojih podatkih sem najem nazadnje podaljšal marca 2022 pri T-media. Blagovna znamka Fotopub je v lasti LokalPatrioita," pravi Smodej in dodaja, da jih je o tem obvestil novembra lani.

Kdo torej zdaj upravlja s Fotopubom? Tudi iz LokalPatriota zatrjujejo, da od leta 2020 ne uporabljajo znamke Fotopub, ne organizirajo dogodkov s tem imenom, ne upravljajo in niso lastniki te spletne domene. Da je spletna stran prepuščena prostemu trgu, pravijo tudi v podjetju T-media.

Javni podatki kažejo, da je bila domena Fotopub nazadnje posodobljena junija letos. Kdo je lastnik, ni znano.

Preberi še Predobravnavni narok za Smodeja zaprt za javnost, javil se je prek videa

Je pa spletna stran, kot je prvi poročal časnik Delo, zdaj tudi pod drobnogledom Finančne uprave RS. "Nobena od spletnih igralnic, objavljenih na spletni strani fotopub.com, nima koncesije Vlade Republike Slovenije za prirejanje iger na srečo in gre v vseh primerih torej za nelegalno prirejanje na območju Republike Slovenije. Posebni finančni urad je v navedenih primerih v tej zvezi tudi že uvedel inšpekcijske postopke," so sporočili.

Se pa zaradi afere Fotopub Smodeju že v tem mesecu nadaljuje obravnava na sodišču. Nazadnje se je naroka udeležil prek videopovezave, saj je bil v tujini. Kot nam je v kratkem pogovoru danes zagotovil, bo zdaj stopil v sodno dvorano in se obravnave udeležil v živo.

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KOMENTARJI10

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proofreader
10. 08. 2026 21.55
Lahko bi jo kupilo kakšno podjetje ki prodaja radiatorje.
Odgovori
+8
8 0
ZIPPO
10. 08. 2026 21.33
Vprašajte Luko Mesca in Maljevca.Onadva vesta .Vesta tudi še veliko več.A molčita.
Odgovori
+10
10 0
prfox
10. 08. 2026 21.21
Nepridiprav napoveduje objavo podrobnosti v aferi Fotopub, v povezavi z Luko Mescem
Odgovori
+13
13 0
prfox
10. 08. 2026 21.22
Jesen bo še zelo vroča. Poleg referendumov nas čakajo še lokalne volitve. Kandidat za ljubljanskega župana Aleksander Repić na svoji novi spletni strani neuradno.si, ki je še v izdelavi, namreč napoveduje objavo podrobnosti v aferi Fotopub v povezavi z Luko Mescem.
Odgovori
+11
11 0
REAList7
11. 08. 2026 08.34
In takšni ljudje, kot si sam, boste verjetno še tega repića, če bo res kandidiral, volili. Pa svetu res več ni pomoči...
Odgovori
+2
3 1
FORTUDO1
10. 08. 2026 20.53
Mogoče pa v zvezi s tem ve kaj Lukec?
Odgovori
+15
16 1
proofreader
10. 08. 2026 20.34
Domene ni nekdo prevzel, ker bi potekla, temveč je bila podaljšana. Trenutno se prodaja za 522,42 evrov, če bi kakšen levičar imel kos zgodovine.
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+9
9 0
Darko32
10. 08. 2026 20.24
Če niso zavarovali se isto ime domene lahko uporablja še naprej. Zato bi bilo dobro preveriti kdo jo je registriral in kje. Če tega ne vedo potem javno naj ne pišejo in izpadejo bizgeci. Prej bi rekel, da je v ozadju politična registracija imena z ciljem diskretizacije.
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+11
11 0
jank
10. 08. 2026 20.13
Pa to so si izmislili skrajni desničarji, ki hočejo za svinjarije v Fotopabu okriviti kar Levico.
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-15
2 17
Prelepa Soča
10. 08. 2026 21.33
Si ti butast od rojstva ali je to raralo z leti... in to iz dneva v dan bolj?
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+14
15 1
slayer2
11. 08. 2026 08.36
Vročina dela svoje 😂😂😂
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+3
3 0
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