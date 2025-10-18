Svetli način
Slovenija

Nemci v Mariboru kar z mesom jelena, ki so ga uplenili sami

Maribor, 18. 10. 2025 21.03 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tina Švajger
Komentarji
4

Narezki, sladice, dobra kapljica, predvsem pa lonci, v katerih so brbotale raznovrstne obare. V središču Maribora je omamno dišalo. 20 ekip, od tega dve tudi iz Nemčije in Srbije, se je pod pokroviteljstvom Rotary kluba Maribor Lent pomerilo v pripravi 'jedi na žlico'. Poleg tekmovalne pa je imela prireditev tudi dobrodelno noto.

Ričet, jota in številne različice golaža. Medtem ko so nekateri svoje recepte še v zadnjem trenutku izpopolnjevali, so bili drugi nad svojimi kuharskimi stvaritvami že navdušeni.

Da pravi kuharski mojster recepta nikoli ne izda v celoti, pravi ekipa iz Celja. Pobrateni rotarijci iz nemškega Bad Orba pa so s seboj pripeljali kar meso jelena, ki so ga uplenili sami.

Mojstrovine 'na žlico' je ocenjevala štiričlanska komisija, tudi Filip Flisar.

Zbrana sredstva bodo letos namenili za psihosocialno pomoč mladostnikom. Računajo, da bodo sprva tako pomagali 30 otrokom, pozneje pa število še povečevali.

pisker rotarijski maribor dobrodelnost
KOMENTARJI (4)

odpisani zasedli vlado
18. 10. 2025 21.54
Take zadeve se lahko dogajajo samo pod skorumpirano nesposobno golobovo sekto v parlamentu.Sedaj že tujci iz drugih držav hodijo in streljajo slovenske živali.Sramota in upam,da se na kakega kje ne namerim,ker si bo za vedno zapomnil slovenijo.
ODGOVORI
0 0
Naiskreni
18. 10. 2025 21.37
+1
ah, rotary kvazi lions klubi... narciski, ki se prepričujejo da to niso.
ODGOVORI
1 0
zani10
18. 10. 2025 21.20
+1
Bravo pobi cimvec taksnih odstrelov
ODGOVORI
2 1
galeon
18. 10. 2025 21.11
+1
Kuhali nepreverjeno meso.
ODGOVORI
2 1
