Nemci v Mariboru kar z mesom jelena, ki so ga uplenili sami

Ričet, jota in številne različice golaža. Medtem ko so nekateri svoje recepte še v zadnjem trenutku izpopolnjevali, so bili drugi nad svojimi kuharskimi stvaritvami že navdušeni.

Da pravi kuharski mojster recepta nikoli ne izda v celoti, pravi ekipa iz Celja. Pobrateni rotarijci iz nemškega Bad Orba pa so s seboj pripeljali kar meso jelena, ki so ga uplenili sami.

Mojstrovine 'na žlico' je ocenjevala štiričlanska komisija, tudi Filip Flisar.

Zbrana sredstva bodo letos namenili za psihosocialno pomoč mladostnikom. Računajo, da bodo sprva tako pomagali 30 otrokom, pozneje pa število še povečevali.