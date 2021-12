Nemčija omejila prihode z Otoka, v ZDA svarila pred prazniki

Spričo hitrega širjenja nove različice v Nemčiji že načrtujejo nove, strožje ukrepe, ki naj bi predvsem preprečili zlom zdravstva in celotne kritične infrastrukture.

Oblasti v Berlinu so Veliko Britanijo uvrstile med najbolj tvegana območja, kjer so razširjene nevarnejše različice virusa. Za potnike s teh območij pa veljajo posebej stroge omejitve vstopa v državo. V bistvu je za vse - tudi za cepljene proti covidu-19 in tiste, ki so ga preboleli - obvezna dvotedenska karantena, ki pa jo lahko po določenem času z negativnim izvidom testa na novi koronavirus predčasno zaključijo.

V sicer visoko precepljeni Veliki Britaniji so se zaradi bliskovitega širjenja omikrona epidemiološke razmere v minulih dneh drastično poslabšale. Omikron je zdaj na Otoku že prevladujoča različica novega koronavirusa, prav tako v sosednji Irski.