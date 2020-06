Hojs Nemcu: Ne klanjam se klavcem slovenskega naroda, nekateri iz vaše stranke pa se

Da gre za evidentno kršitev ustavnih načel, gre za teptanje človeškega dostojanstva, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal podpredsednik SD, Matjaž Nemec. "Čas je za to, da v naši družbi jasno postavimo meje dopustnega."

Da so navedbe in očitki o poveličevanju ustaštva, ki s strani SD in Tanje Fajon,po besedah Hojsa letijo nanj, so"naravnost zavržne". Dodaja, da gre za "politični pogrom in željo po osebni diskreditaciji". Te očitke je zavrnil Nemec: "Napadi na gospo Fajon so gotovo obsojanja vredni. Gre za političarko, ki je jasno izrazila svoje stališče, ki so ga podprle tudi vse druge politične stranke. Nismo politično motivirani zaradi političnega doprinosa. Gre za to, da nam naša morala zapoveduje, kje so meje. Redkokdaj se zgodi, da se SD, skupaj z NSi in ostali koalicijskimi in opozicijskimi strankami znajde na istem polju. To je polje obsodbe ustaštva v Republiki Sloveniji."

Hojs je nato spomnil, da je že junija 2019 upravno sodišče odločilo, da je prepoved koncerta nezakonita. Novembra pa je pod vodstvom ministra iz vrst LMŠ ministrstvo za notranje zadeve izdalo natančne usmeritve, kaj je potrebno v novi odločbi upoštevati."Naši strokovni sodelavci so zgolj upoštevali to, kar jim je naložilo upravno sodišče in notranje ministrstvo iz časa vodstva stranke LMŠ." Hojs dodaja, da je že v odločbi zapisano, da je organizator koncerta že v postopku na upravni enoti dejal, da novega koncerta ne bo organiziral.