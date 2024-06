Han: Če evropskega poslanca ne bomo imeli, bomo razočarani

Podpredsednika SD Luka Goršek in Andreja Katič sta po prvih delnih neuradnih izidih referendumov za medije dejala, da v SD niso zagovarjali hkratne izvedbe evropskih volitev in referendumov. Goršek meni, da bi morala koalicija čim prej pripraviti zakonsko podlago za uvedbo preferenčnega glasu in uporabo konoplje v medicinske namene.

Goršek je ocenil, da volivci niso imeli dovolj informacij o referendumskih vprašanjih glede omejene rabe konoplje za osebno rabo in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. "Dejstvo pa je, da so to res taka vprašanja, ki si zaslužijo, da se jim posvetimo," je dejal. Po njegovih besedah je treba počakati na končne rezultate referendumov.

"Evropske teme so tako pomembne, da bi si želeli, da bi se posvetili samo temu, ampak se pa strinjam s tem, da je najcenejše za Slovenijo, za državo, da to izvede vse skupaj," je o hkratni izvedbi evropskih volitev in referendumov dejala Katič.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve iz vrst SD Tanja Fajon je dejala, da ni bila med tistimi, ki bi si res želeli referendumov hkrati z volitvami. "Zdi se mi, da so evropske volitve toliko pomembne, da bi se morali ljudje res posvetiti evropskim temam in odločati o tem, v kakšni Evropi si želimo živeti. Teme, ki so bile na referendumu, so zahtevne za ljudi," je poudarila. Čeprav rezultati referendumov niso zavezujoči, bo treba zelo dobro pripraviti zakone in slediti volji volivcev, je poudarila.