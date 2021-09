'Ne rešujete težav, pač pa jih ustvarjate, in ljudje imajo tega dovolj'

Kje smo kot družba ta hip? Kljub zelo jasnim pozivom stroke in politike nam cilj dovoljšne precepljenosti še vedno uhaja iz rok. Čeprav počasi lezemo naprej in je več cepljenih, so številke še vedno katastrofalne. Na evropskem zemljevidu imamo najslabšo sliko, edini v Evropi smo obarvani temno rdeče. Ob tem pa so vse glasnejši nasprotniki cepljenja in pogoja PCT, nekateri še vedno sploh ne verjamejo v covid, čeprav nam ta kroji življenja že skoraj leto in pol, in nikakor se ne izvijemo iz primeža slabih številk. Koliko odgovornosti za to nosi politika? Kdo stoji za protesti? Spomnimo se prejšnje srede in tega, kam lahko pripelje gnev nekaterih – tudi v nasilje, izgrede. Sedem policistov je bilo poškodovanih. Ta teden je bilo veliko mirneje, Policija je bila bolje pripravljena, a vendarle ... skepsa dela Slovenije je tu. Potem pa je tu še izjava ministra Aleša Hojsa , da so na nasilne proteste vabili posebej poslanci stranke SD. Socialni demokrati so zahtevali ministrovo opravičilo, a ga niso dobili, sledila naj bi tožba.

Matjaž Nemec iz stranke SD je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da tožbe zoper ministra Hojsa še niso vložili, jo pa pripravljajo in bodo to storili v naslednjih dneh. " Ne gre samo za odnos med poslancema in ministrom ali stranko, gre za odnos nosilcev moči in ljudi. V tej toči žaljivk, izkazovanja nespoštovanja in podtikanja smo čutili, da mora kdo kaj narediti."

Jerajeva je povedala, da smo vsi siti korone, epidemije in nošenja mask, a v tej situaciji je ves svet in mi nismo izjema. Ker se želimo tega znebiti, vlada poziva k cepljenju. Sama je prepričana, da težava necepljenja ni povezana z zaupanjem v vlado. " Veliko jih poznam, ki pravijo, da se bodo cepili, ko bo to nujno. A žalostno je, da se jim zdaj zdi nujno cepiti, ker ne morejo v lokal ali v trgovino, ne pa zaradi svojega zdravja ." Zato je vlada tudi zaostrila pogoj PCT.

Gre za hude stiske ljudi, ki jih je treba razumeti, ne pa jih prepričevati v svoj prav – ki naj bi bil tudi edini – kot to s položaja moči počnejo politiki stranke SDS brez upoštevanja strokovnjakov, je odvrnil Nemec. " Ljudje so vsak dan ogorčeni predvsem zaradi načina komuniciranja. Ne samo zaradi zmerjanja, ampak tudi zaradi dezinformacij, ki vsakodnevno prihajajo in se spreminjajo, ljudje pa posledično trpijo."

Alenka Jeraj iz SDS je ob tem povedala, da bi se lahko marsikdo kdaj zadržal ob kakšnem tvitu ali besedah, a po njenem občutku je v parlamentu takšna retorika, odkar je tam stranka Levica. " Jaz sem bila za poslanko prvič izvoljena leta 2004 in ne pomnim takšne retorike, kot smo ji priča sedaj ," je dejala in dodala, da tudi na ulici vidimo, da so zadeve čedalje hujše. "Nekje je stvari pač treba ustaviti."

Nemec je izpostavil, da je Slovenija z današnjim dnem epidemiološko najslabše uvrščena država v EU. " Imamo dve možnosti – ali je nekaj narobe z ljudmi ali pa z oblastjo, da tako izstopamo v negativnem smislu. Treba je preveriti, kakšne so primerjave in načini komunikacije v različnih državah ," je menil. Pri tem je omenil vse zmerljivke ministra Hojsa. " Človeško je, da smo nenaklonjeni ukrepom, ko pa jih vlada predlaga na način, ki je popolnoma skregan z zdravo pametjo in tudi z ustavo in zakoni."

Se tudi Jerajeva strinja z očitki, da stoji za protesti stranka SD? Kot je pojasnila, so le opozorili, da so se jih na začetku udeleževali tudi predstavniki SD. "Nisem rekla, da oni stojijo za tem, je pa dejstvo, da so mnoge ukrepe, ki jih je sprejemala vlada, minimizirali in se norčevali iz njih. Nismo bili enotni." Poudarila je, da ni nič narobe z miroljubnimi shodi, pač pa je težava v tem, da ti shodi niso prijavljeni. "Če ga prijaviš, se ve, kdo je organizator. Ta je dolžan poskrbeti za varnost in potem se take stvari, kot so se zgodile prejšnjo sredo, ne bi dogajale."

Nemec ji je očital, da pod pretvezo covida omejujejo vse vrste svoboščin. Očital ji je tudi kontradiktorne izjave: "Kritični ste do našega početja, ne obsodite pa nekoga, ki zmerja državljane. Niste sposobni reči, da policisti niso lenuhi in mevže. Ne rešujete težav, ampak jih ustvarjate, in ljudje imajo tega dovolj," je bil oster. Po njegovih besedah si ljudje zaslužijo, da dobijo priložnost strokovnjaki, epidemiologi, da povejo, kako se lotiti zadeve, ter da se politika umakne in samo izvaja njihova priporočila.

"Stvar je preprosta – najprej odloča Evropska komisija za zdravila, temu sledi naša strokovna skupina, ki vladi predlaga ukrepe. Na koncu mora nekdo sprejeti politično odločitev," mu je odvrnila. A kako se potemtakem lahko zgodi takšno pomanjkanje komunikacije med NIJZ, ministrstvom in vlado, kot so ga v zadnjih dneh na lastni koži občutili prebolevniki? "Vedno obstajajo ljudje, ki stvari sabotirajo," je dejala Jerajeva in pripomnila, da se ta zadeva že ureja. Nemec pa ji je odvrnil, da nikoli ne sprejmejo odgovornosti in da je vedno kriv nekdo tretji.