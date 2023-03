Nemec na čelu delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Magrebom

Delegacija za odnose z državami Magreba – to so Alžirija, Libija, Maroko, Tunizija in Mavretanija – se bo osredotočala na krepitev demokratičnih mehanizmov, podpiranje civilne družbe, varovanje okolja ter vzpostavitev tesnejšega gospodarskega sodelovanja z EU, je poudaril Nemec.

Kot je dodal, bo pomembno tudi v celoti razjasniti vpletenost ter na novo definirati odnose z Marokom, ki se je poleg Katarja znašel v središču korupcijskega škandala. Delegacijo podobno zahtevni izzivi čakajo tudi v odnosih z Mavretanijo, so sporočili iz njegove pisarne.

Novi vodja delegacije Evropskega parlamenta za odnose z državami Magreba je opozoril tudi na zaostrene razmere v Tuniziji. Prizadeval si bo, da bo EU tunizijske oblasti spodbujala k dejanjem, ki krepijo in ne rušijo demokracije ter državi omogočijo možnost napredka in stabilnosti.

"To je izjemnega pomena ne samo za Tunizijce, temveč za celotno regijo, kot tudi in predvsem za EU. Ne moremo si namreč privoščiti, da bi država, ki je bila še do nedavnega svetla točka v arabskem svetu, povsem zašla ali celo postala varnostni problem za Evropo," je opozoril Nemec.

Na vrhu agende dobava zemeljskega plina in ukrepi za preprečevanje tragedij na migracijskih poteh v Sredozemlju

Zaradi raznolikosti izzivov bo po njegovih besedah delo v prihodnjih mesecih težko opredeliti z enim skupnim ciljem za vse države Magreba, so sporočili iz njegove pisarne.

"Dobava zemeljskega plina in ukrepi za preprečevanje tragedij na migracijskih poteh v Sredozemlju ter krepitev demokracije so teme, ki jih bom postavljal na vrh agende. Krize in z njimi povezane negotovosti so nam pokazale, da mednarodno sodelovanje zagotavlja več stabilnosti in odpornosti glede gospodarskih, socialnih, migracijskih in varnostnih izzivov," je dodal Nemec.

Ob dejstvu, da se za vodenje tako velikih delegacij Evropskega parlamenta praviloma potegujejo države, kot so Italija, Francija, Španija in Portugalska, Nemec ocenjuje, da je izvolitev priznanje njegovim prizadevanjem in uspešnemu delu, zlasti v povezavi z Zahodnim Balkanom.

Evropski parlament je delegacijo vzpostavil leta 1979, njeni člani in članice se srečujejo s predstavniki iz vrst politike, civilne družbe in nevladnih organizacij, s ciljem krepiti sodelovanje med EU in regijo.