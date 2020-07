Nemec potrdil incident na meji: Vojska je legitimirala sprehajalca

O samih postopkih se kot predsednik Knovsa, kot je dejal, ne more in ne sme opredeljevati. Poročilo je bilo poslano na okrožno državno tožilstvo v Kopru. To bo odločalo o tem, ali se bo preiskava nadaljevala oz. ali se bo predkazenski postopek nadaljeval tudi na sodišču, je dejal.

Dogodek ni bil insceniran in sprehajalca nista bila člana mednarodne teroristične organizacije Antifa, kot je predsednik vlade Janez Janša nedvoumno namigoval v svojem izvajanju, je dejal Nemec. Na vprašanje, ali so bili pri dogodku navzoči tudi policisti, je odgovoril, da lahko potrdi poročanje medijev, da so bili tam prisotni samo pripadniki Slovenske vojske, po navodilih policije.

Incident na meji 7. maja se je zgodil, takrat sta sprehajalca dejansko bila tam in Slovenska vojska ju je legitimirala, je predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostni služb (Knovs) Matjaž Nemec povzel glavne ugotovitve poročila, ki ima oznako interno, na seji komisije pa ga je predstavil direktor OVS Andrej Osolnik.

Pričakuje opravičilo sprehajalcema, Primorskemu dnevniku in opoziciji

Ob tem je Nemec opozoril, da so se ob tem incidentu dogajale razžalitve ne samo obeh sprehajalcev, ampak tudi edinega in osrednjega slovenskega medija v Italiji, Primorskega dnevnika. Ker so opozicijski poslanci postavili določena vprašanja, so bili tudi oni deležni omadeževanja s strani vladne ekipe, je dejal.

Od ministrov za notranje in zunanje zadeve ter obrambo in tudi od predsednika vlade pričakuje opravičilo, "ne samo gospodu Malalanu, ki je bil v nekaterih medijih, predvsem tistih, ki so blizu SDS, razgaljen na negativen način in predstavljen kot predstavnik teroristične organizacije, ter njegovi partnerki", ampak tudi Primorskemu dnevniku. Pričakuje, da bodo ministri in predsednik vlade "zmogli toliko poguma, da se bodo vsem omenjenim znali tudi opravičiti".

Prišlo naj bi tudi do nekaterih razhajanj v podanih izjavah akterjev. Nismo pristojni, da se opredeljujemo do tega vprašanja, bodo pa pristojni organi presodili, ali in na kakšen način so bile prekršene pristojnosti pripadnikov Slovenske vojske, je dejal Nemec.

Kot prvega v vrsti za neodgovorno tvitanje je izpostavil predsednika vlade in namigovanja, da je dogodek insceniran, da gre za delovanje globoke države, da gre za pripadnika ekstremistične teroristične mreže Antifa. S tem je povzročil ogromno bolečin, ne samo sprehajalcema, ampak celotni slovenski skupnosti v Italiji, je dejal Nemec.

Kot je dodal, je za Knovs zadeva končana, sejo bodo nadaljevali v prvi polovici septembra, kolikor bi se izkazala nova dejstva.

Spomnimo

Primorski dnevnik je 23. maja objavil izpoved 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji, da sta ga v občini Hrpelje - Kozina blizu meje z Italijo ustavila moški v uniformi, eden pa je vanj tudi meril z avtomatsko puško. Ko sta se prepričala, da ne gre za nezakonitega migranta, sta ga izpustila. Šlo naj bi za pripadnika Slovenske vojske.

V javnosti je v naslednjih tednih sledilo več namigov, da naj bi šlo za lažno novico, zaradi česar je 32-letnik, ki je sprva podal anonimno izpoved, za Radiotelevizijo Slovenija razkril svojo identiteto. Načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš pa je prejšnji mesec zatrdil, da javnosti ni treba skrbeti, da bi lahko kdo iz vojske vzel stvari v svoje roke, ter da bodo dogodek skupaj z obveščevalno-varnostno službo tudi preiskali.