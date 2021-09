Simoniti 'pobegnil' s seje o neonacizmu

Na dnevnem redu razprave je bila samo ena točka – 'Neonacizem ni v javnem interesu'. Zahtevo za sklic seje so vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih poslancev. Na sejo sta bila povabljena tudi minister za pravosodje Marjan Dikaučič in minister za kulturo Vasko Simoniti, vendar se je seje udeležil le slednji, ki pa se je zapletel v spor s predsednico komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Natašo Sukič ter predsednico odbora za kulturo Violeto Tomić.

Simoniti je v svojem govoru ponovil tezo o izenačevanju treh totalitarnih sistemov in ob tem dejal, da je sicer seja o neonacizmu dobrodošla. "O sovražnem govoru in totalitarnih zločinskih sistemih, kot so komunizem, nacizem in fašizem, bi morali spregovoriti v DZ." Na koncu je minister dejal, da je "absolutno proti" skrajnim gibanjem in skupinam, kot so neonacisti in Antifa, in zapustil dvorano. Ob izhodu je nato Sukičevi, ki dejala, da je s tem izrazil nasprotovanje gibanju, ki je antifašistično (Antifa), odgovoril, da gre zgolj za gibanje "lumpenproletarcev".

Na ministrov odhod se je na družbenem omrežju odzval Matjaž Nemec (SD), ki dejal, da je "minister zaradi neprijetnih vprašanj pobegnil iz skupne seje dveh teles Državnega zbora z naslovom: Neonacizem ni v javnem interesu."

Spomnimo, ministrstvo za kulturo je pred časom sporočilo, da Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot ne bo odvzelo statusa v javnem interesu, potem ko je njegov predsednik Urban Purgar pred mesecem dni objavil tvit "Hitler je heroj". Na to so se ostro odzvali v opozicijskih poslanskih skupinah, ki so zahtevale sklic današnje seje.