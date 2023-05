'Levo krilo' ruši Mesca, SD izgubil vonj, okus in barvo, Logar po svoje

Razpravo v svoji stranki pa je sprožil tudi vodja poslanske skupine SD, Jani Prednik , ki meni, da je ta pod vodstvom Tanje Fajon izgubila vonj, okus in barvo. A vprašanje vodenja Socialnih demokratov bo v prihodnje še na mizi. Kot pojasnjuje Matjaž Han , minister za gospodarstvo, se nič ne izključuje in zato so tukaj kongresi.

To pričakujejo na kongresu prihodnjo soboto, kjer bodo izbirali člane organov stranke, tudi koordinatorja Luko Meseca . Na vprašanje, kako ocenjuje vlogo Luke Meseca, Kordiš ni imel odgovora. Vodja poslanske skupine Levice, Matej Tašner Vatovec , se ostri kritiki ni pridružil, a je dodal, da je še veliko prostora za izboljšave in napredek.

Sprememb pa ni na vidiku v vrhu SDS-a, Anže Logar sicer sproža novo politično platformo, o kateri uradno še ne govori. A kot pravi Janša, politične forme ne zavrača, niti ne podpira. "Na to gledam kot na dobrodošlo osvežitev in popestritev v slovenskem političnem prostoru. Ali bo iz tega nastala stranka, pa morate vprašati gospoda Logarja," doda. Je pa Janša kritičen do ravnanj aktualne oblasti, tudi pri prizadevanjih za nestalni sedež Varnostnega sveta. "Če ne bi po tem, ko so naši zavezniki v nekaterih državah uredili stvari, še predstavnice slovenske države hodile tja in puščale dvomljiv vtis, bo to le poslabšalo situacijo."

Državni sekretar na MZZ-ju, Samuel Žbogar, pa se je zahvalil predsednici državnega zbora, Urški Klakočar Zupančič. "Ne le zato, ker je šla in opravila kampanjo za nas in vas, ampak tudi zato, ker je šla korak dlje in odprla vrata za sodelovanje." Na primer Ruande v diplomatskem kot gospodarskem smislu, sta po skupnem sestanku na to temo povedala državni sekretar in predsednica državnega zbora.